Home
>
Mundo
>
Deputados visitam fronteira com Venezuela para 'apurar impacto' migratório

Deputados visitam fronteira com Venezuela para 'apurar impacto' migratório

Eduardo Bolsonaro comanda a comissão de relações exteriores da Casa e é membro da comissão sobre a crise imigratória, presidida por Nicoletti (RR)