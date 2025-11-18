Mundo

Da escola para a linha de frente: como crianças ucranianas estão sendo treinadas para lutar contra o próprio país

Dezenas de milhares de crianças ucranianas que vivem nos territórios ocupados pela Rússia entraram para a Yunarmiya, uma organização juvenil militar da Rússia. Algumas delas acabaram lutando pela Rússia na guerra contra seu próprio país.

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:05

null Crédito: BBC/Angelina Korba

Em uma escola da parte ocupada pela Rússia da região de Kherson, no sul da Ucrânia, as crianças ficam de pé em silêncio, enquanto seus colegas, vestidos com uniformes militares de cor bege e boinas vermelhas, recebem medalhas e presentes.

As crianças uniformizadas fazem parte da Yunarmiya, o Exército da Juventude — o movimento juvenil patriótico-militar nacional da Rússia. Os recrutas mais jovens têm apenas oito anos de idade.

Os que não fazem parte da organização observam os privilégios oferecidos aos membros da Yunarmiya: refeições separadas na cantina, melhores alimentos e tratamento especial dos professores.

A recusa

Serhiy é um estudante de 12 anos. Ele contou à BBC que se recusou a entrar para a Yunarmiya. Por isso, ele recebeu punições, como notas mais baixas, entre outras.

"Eles conseguem notas altas mesmo se não souberem a matéria", declarou ele, em referência aos recrutas da Yunarmiya na sua escola.

Serhiy trocou de escola diversas vezes por três anos, enquanto vivia sob a ocupação russa.

Membro mais velho da Yunarmiya ensina a um jovem como preparar uma espingarda Crédito: BBC/Angelina Korba/Canal da Yunarmiya no Telegram

Relocado, agora, para o território sob controle ucraniano, ele calcula que até a metade dos seus antigos colegas de classe tenham se inscrito em programas militarizados, seja pela Yunarmiya ou em classes de cadetes administradas pelo Comitê Investigativo da Rússia, uma unidade que investiga crimes sérios ou prioritários no país.

Eles podem também estar em unidades especiais de segurança administradas pela Rosgvardiya, um órgão de segurança separado do exército russo, mas controlado pelo Estado.

Os críticos afirmam que estes programas se destinam a preparar as crianças para o serviço futuro no exército russo ou outras forças de segurança. Os participantes recebem uniformes especiais e são enviados para campos de treinamento na Rússia durante as férias escolares.

Quais são as origens da Yunarmiya?

A Yunarmiya foi fundada em 2016 pelo então ministro da Defesa da Rússia Sergei Shoigu, forte aliado do presidente russo, Vladimir Putin.

Atualmente, existem cerca de 1,8 milhão de crianças na organização. A ampla maioria delas está na Rússia, mas o número também inclui 43 mil crianças na Ucrânia ocupada.

Também se acredita que a organização recrute ativamente outras crianças ucranianas em todas as regiões ocupadas pela Rússia.

Em maio de 2025, mais de 120 mil dos seus formandos serviam no exército russo, segundo o líder da Yunarmiya, Vladislav Golovin.

Folheto sobre a corrida de orientação Zarnitsa anuncia exercícios de simulação de combate para crianças nas escolas Crédito: ВВС

Golovin é um fuzileiro naval russo que participou da tomada da cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, que sofreu fortes bombardeios russos nas primeiras semanas da invasão, em 2022. Milhares de civis foram mortos e dezenas de milhares de casas foram destruídas.

Ele descreve a missão da Yunarmiya como instilar "a Rússia em cada passo" da vida de uma criança.

As crianças aprendem a beijar a bandeira russa, cantar o hino nacional, a se reunir e manusear armas de fogo. Elas também são incentivadas a lutar.

Um estudante relembra ter ouvido que a idade não importa. A orientação aos recrutas era de que, se a Ucrânia "atacar a Rússia", eles deverão pegar em armas.

Golovin também é vice-líder de outra organização juvenil, conhecida como Movimento dos Primeiros. Ela promove os "valores morais e espirituais tradicionais" do "mundo russo".

O recrutamento de crianças ucranianas

Após a anexação de quatro regiões ucranianas pela Rússia, em 2022, a Yunarmiya deu início ao recrutamento em massa de crianças na região.

Somente na região de Donetsk, a BBC calcula que existam, agora, 180 unidades oficiais da organização.

Em Mariupol, as autoridades locais incentivam abertamente os jovens a se preparar para a guerra, usando retórica como "combater o mal" e "resistir".

Segundo o Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, algumas escolas criaram "classes [inteiras] da Yunarmiya... com os pais sendo pressionados a inscrever seus filhos, sob ameaça de multas ou restrição de acesso a serviços escolares".

Nos campos militares patrióticos da Rússia, crianças ucranianas dos territórios ocupados são treinadas pelos soldados profissionais russos Crédito: BBC/Angelina Korba/Yunarmiya

Em lições obrigatórias nas escolas, além das aulas conduzidas pela Yunarmiya (tanto na Ucrânia ocupada, quanto na Rússia), a Ucrânia é frequentemente retratada como Estado neonazista e sua existência como nação é negada, segundo apurou a BBC.

As crianças são ensinadas que a Rússia é poderosa e a Ucrânia teria causado o colapso da União Soviética (1922-1991), mais de 30 anos atrás.

Além da sala de aula, as redes sociais da Yunarmiya exibem inúmeras atividades relacionadas ao exército e de treinamento militar.

Elas variam de tiro ao alvo e aulas de primeiros socorros até a busca de restos de soldados da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Entre janeiro e agosto de 2025, a BBC calcula que o grupo tenha promovido pelo menos 1.275 desses eventos, na região ucraniana ocupada de Donetsk.

Folhetos em russo distribuídos nas regiões ocupadas da Ucrânia, homenageando os mortos durante a 'operação militar especial' (a expressão empregada pelas autoridades da Rússia para definir a invasão da Ucrânia) Crédito: BBC

É desta forma que as crianças conhecem recrutadores militares russos e veteranos da chamada "operação militar especial" (a expressão russa para designar a guerra contra a Ucrânia).

Os participantes são treinados para usar armas, como lança-chamas, metralhadoras e granadas, pilotar drones e hackear sistemas de comunicação via satélite.

A BBC estima que mais de 15% das atividades nesses eventos não são militares, como limpeza de parques ou visitas a museus. Mas mesmo estas atividades, muitas vezes, incluem mensagens ideológicas.

A BBC também apurou que esses eventos costumam se concentrar na Segunda Guerra Mundial e traçam paralelos entre os nazistas e o que as autoridades russas chamam de "neonazistas" na Ucrânia.

Esses acampamentos recebem e treinam crianças da Ucrânia ocupada e também da própria Rússia.

Pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Yale, nos Estados Unidos, identificaram 210 desses acampamentos. E cerca de 20% deles eram totalmente dedicados ao treinamento militar.

Centros com nomes como Guerreiro e Guarda Avançada, criados pelas autoridades russas, ensinam táticas de combate, engenharia e medicina no campo de batalha.

As crianças ucranianas nos territórios ocupados também participam de competições militares russas, como a Zarnitsa 2.0, promovidas nas escolas e destinadas a simular condições de combate.

Os membros da Yunarmiya também visitam escolas regularmente, para promover eventos e recrutar novos membros.

As crianças ucranianas em acampamentos militares patrióticos russos são treinadas para usar armas, segundo investigação da Universidade Yale, nos Estados Unidos Crédito: BBC/Angelina Korba/Canal da Yunarmiya no Telegram

Possíveis violações dos direitos humanos

Autoridades ucranianas declararam que a Rússia "deportou" pelo menos 19,6 mil crianças ucranianas para a Rússia desde o início do conflito. Elas também documentaram casos de jovens ucranianos recrutados para o exército russo ao atingirem 18 anos de idade.

Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin e a comissária russa dos direitos das crianças, Maria Lvova-Belova. Eles são acusados de transferência forçada de crianças ucranianas.

As Nações Unidas declararam que essas transferências constituem crimes de guerra.

Moscou nega que os jovens tenham sido conduzidos à força e afirma que as transferências são feitas para proteger as crianças envolvidas. As autoridades russas também negam terem obstruído o retorno de crianças ucranianas para suas casas.

A Ucrânia conseguiu repatriar mais de 1,5 mil crianças para o país, com a ajuda de organizações como a Save Ukraine. Os esforços internacionais continuam, como as ações da primeira-dama ucraniana Olena Zelenska e a mediação do Catar.

Também há relatos de recrutamento nos próprios territórios ocupados. O maior evento deste tipo teria ocorrido no final de 2024, segundo a inteligência militar ucraniana.

Por isso, acredita-se que ucranianos tenham sido mortos lutando contra seu próprio país.

Ativistas dos direitos humanos afirmam que estas ações fazem parte da estratégia de Moscou para dividir a sociedade ucraniana e estabelecer uma base de mobilização.

Os acampamentos da Yunarmiya ensinam as crianças a usar armas Crédito: BBC/Angelina Korba/Canal da Yunarmiya no Telegram

Os promotores ucranianos investigam uma série de líderes da Yunarmiya por militarizarem as crianças, em contravenção às leis e costumes de guerra.

A legislação internacional proíbe o recrutamento de menores de idade no exército de forças de ocupação. Por isso, segundo elas, as ações da Rússia podem violar diversos tratados.

A Yunarmiya não respondeu às acusações, mas autoridades russas sempre defenderam que as crianças da organização se inscreveram de livre vontade e trabalham para se tornarem bons cidadãos e futuros defensores da Rússia.

Alguns colaboradores tiveram seus nomes alterados nesta reportagem para sua proteção.

Com colaboração de Mariana Matveichuk.

