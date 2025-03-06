Corpos de nove estudantes são achados esquartejados no México

Nove corpos esquartejados foram encontrados em um carro abandonado em San José Miahuatlán, na cidade de Puebla, no México. As vítimas estavam desaparecidas desde fevereiro.
Os corpos, de cinco homens e quatro mulheres, foram encontrados dentro de um Volkswagen Vento cinza escuro com placas de Tlaxcala, abandonado na rodovia Cuacnopalan-Oaxaca. Alguns estavam no porta-malas, outros cobertos por uma lona ensanguentada. Junto a eles, havia uma bolsa com mãos decepadas.
As vítimas haviam saído de Tlaxcala com destino às praias de Oaxaca, mas desapareceram no fim de fevereiro. Ainda não há suspeitos presos.
A maioria das vítimas foi identificada: Angie Lizeth, Leslie, Brenda Mariel, Jacqueline Ailet, Noemi Yamileth, Raul Emmanuel, Ruben Antonio e Rolando Armando. O nono corpo ainda não foi reconhecido.
As investigações apontam para uma possível relação com o crime organizado, mas o governo não divulgou detalhes.
"Há linhas de investigação, mas não podemos revelá-las", disse Idamis Pastor Betancourt, chefe da Promotoria de Puebla.
Familiares das vítimas confirmaram as mortes e usaram redes sociais para lamentar.
"Não era essa a despedida que vocês mereciam", disse a irmã de uma das vítimas.
O México registrou 30 mil homicídios em 2023, muitos ligados a disputas entre cartéis.