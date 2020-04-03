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Covid-19

Coronavírus obriga a evacuação de porta-aviões americano no Pacífico

Na semana passada, três pessoas da tripulação receberam o diagnóstico do vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 07:48

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 07:48

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Símbolo máximo do poderio militar dos Estados Unidos, um porta-aviões do país começou a evacuar sua tripulação devido a um surto de coronavírus a bordo.
O USS Theodore Roosevelt está ancorado em Guam, ilha americana que fica na Micronésia, no Oceano Pacífico, e serve de posto militar avançado de Washington para ações em toda a estratégica região.
Na semana passada, três pessoas da tripulação receberam o diagnóstico do novo coronavírus. Não está claro onde elas pegaram o patógeno, mas na quarta (1º), já eram 93 os contaminados, e outros 1.273 testes esperavam resultado.
O gigantesco navio tem cerca de 4.800 tripulantes. Na terça (31), seu capitão, Brett Crozier, fez um apelo desesperado ao comando da Marinha americana para que pudesse desembarcar o máximo possível de tripulantes.

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Foi punido por isso. Nesta quinta (2), a Marinha o dispensou do comando por ter permitido o vazamento do conteúdo de sua carta ao comando, no qual acusava a falta de preocupação dos militares com os tripulantes.
Na quarta, mil marinheiros e marinheiras já estavam em solo, isolados em quarentena de 14 dias em hotéis da ilha.
Os doentes foram para hospitais. Eles são quase 10% do total de militares americanos afetados pela Covid-19: 813.
As Forças Armadas do país têm 1,4 milhão de pessoas.

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O plano é evacuar mais 2.700 pessoas, deixando um contingente de cerca de 1.000 para manter as funções básicas do navio --a começar pelo seus dois reatores nucleares, que o permitem navegar sem limite de autonomia pelo mundo.
O incidente é simbólico. Enquanto navios de cruzeiro têm tido problemas no mundo todo para poder aportar com suspeitos de portar o coronavírus, como é o atual caso do MS Zaandam na costa panamenha, essa é a baixa mais poderosa simbolicamente entre forças militares.
É sua frota de 11 porta-aviões que garante aos EUA a capacidade única de projetar poder em qualquer canto do mundo.
Dez dos navios são da classe Nimitz, a mesma do Theodore Roosevelt. Lançado ao mar em 1984, ele transporta até 90 aviões e helicópteros. Participou da guerra do Golfo de 1991 e da intervenção no Afeganistão em 2001.

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Seu apelido é "Big Stick", o grande porrete em inglês, em homenagem à política externa preconizada pelo presidente do início do século 20 que lhe empresta o nome.
Nunca sofreu danos em combate, embora em 1996 tenha sido abalroado por um cruzador americano numa manobra desastrada.
A última perda em combate de um porta-aviões americano foi em 1944, na Segunda Guerra Mundial. O vírus, contudo, colocou o gigante na lona sem precisar atirar.

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Isso leva a evidentes preocupações em todas as Marinhas do mundo, a começar pela americana, a mais poderosa, com 121 navios de combate principais e 67 submarinos. A Força tem 337 mil militares espalhados pelo mundo.
No Brasil, que não tem operações navais comparáveis com o de grandes potências como os EUA, a Marinha não suspendeu ações. Não há nenhum grande treinamento em curso, e serviços como salvamento aeronaval prosseguem normalmente.
O Centro de Comunicação Social da Força afirma que mantém protocolos rígidos de segurança sanitária nas embarcações e com o seu pessoal em terra.

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