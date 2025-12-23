Mundo

Convidados inusitados, show no exterior e cancelamentos: 5 curiosidades do especial de Roberto Carlos

Do uso de dramaturgia nos anos 1970 à lenta chegada do funk, histórias pouco conhecidas dos 50 anos do programa.

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 06:44

null Crédito: AFP via Getty Images

Foram muitas as emoções desde 1974, quando foi ao ar a primeira edição de um especial de fim de ano de Roberto Carlos. Em meio a elas, mudanças de formatos, convidados inusitados, interrupções por motivos de força maior.

Destacamos aqui cinco curiosidades da história dessa tradição que segue viva — este ano com gravações em Gramado e participações de Sophie Charlotte, Fafá de Belém, Jorge Ben, João Gomes e Supla.

1. "A mamãe de mamãe"

No início, entre 1974 e 1979, o especial do Rei ia muito além do formato do show, incorporando esquetes, convidados de outros programas da Globo e diferentes recursos dramatúrgicos.

Já na primeira edição, a presença do ator Paulo Gracindo declamando a letra de Não quero ver você triste — enquanto Roberto o acompanhava ao violão — transformou a canção em texto teatral.

Em 1976, Roberto encenou uma ceia de Natal na qual recebeu ídolos da velha guarda da música brasileira: Aracy de Almeida, Carlos Galhardo, Linda Batista, Moreira da Silva, Isaurinha Garcia e Orlando Silva.

Em 1979, os Trapalhões transformaram Amanhã de manhã em A mamãe de mamãe, paródia na qual o avô morre depois de uma noite de amor tórrida com a avó ("A mamãe de mamãe/ Olha as chamas das velas acesas/ E o vovô esfriando na mesa").

Na mesma edição, o rei encenou uma cena de casal com Christiane Torloni e recitou poemas de Vinicius de Moraes e Manuel Bandeira. Em meio aos números musicais, o especial era, portanto, uma espécie de teatro popular televisivo.

2. O Rei ao ar livre

Entre mais de cinco décadas de especiais de fim de ano, Roberto Carlos só levou o programa para fora do estúdio e de teatros fechados em quatro ocasiões. Em 1977, o especial foi gravado na Concha Acústica da Uerj, no Rio de Janeiro, diante de mais de 12 mil pessoas.

O roteiro misturava canções do próprio Roberto, como Se você pensa e Amada amante, com clássicos da MPB (Ponteio, Wave, Travessia) e um bloco inusitado em homenagem a Elvis Presley, ao lado de Erasmo Carlos, ambos vestidos com macacões ao estilo do ídolo americano.

Em 2010, o especial foi transmitido ao vivo da praia de Copacabana, com estrutura de megashow e convidados populares como Paula Fernandes e Exaltasamba, assumindo o formato de espetáculo de massa em espaço público.

No ano seguinte, 2011, Roberto protagonizou um programa fora do circuito tradicional: gravado em Jerusalém, no Sultan's Pool, cenário histórico ao ar livre, o programa apostou numa imagem mais solene e internacionalizada do cantor. Mas esse não era o especial de Natal, tendo sido exibido no fim do ano apenas como reprise, em 2020.

Já em 2024, o especial celebrou seus 50 anos ao ser gravado no Allianz Parque, em São Paulo, com linguagem de show de estádio, telões e plateia monumental, transformando o ritual televisivo em evento pop de grande porte.

Roberto Carlos em Jerusalém Crédito: TV Globo / Zé Paulo Cardeal

3. Silêncios

Desde 1974, houve apenas dois anos em que não houve especial inédito de Roberto Carlos no fim do ano — duas exceções que dizem muito do peso simbólico do programa.

A primeira foi em 1999. Naquele ano, o especial não foi exibido em razão do delicado estado de saúde de Maria Rita, mulher do cantor, que enfrentava um câncer avançado e morreria em dezembro. A tradição foi interrompida pela primeira vez, e por um motivo pessoal muito direto, expondo o quanto o programa sempre esteve atrelado à biografia e ao tempo emocional de seu protagonista.

A segunda quebra aconteceu em 2020, em meio à pandemia de covid-19. Por sugestão do próprio Roberto, a Globo optou por não mobilizar grandes equipes num momento de risco sanitário. Para manter o encontro anual com o público, a emissora reprisou o show gravado em Jerusalém, em 2011.

Em mais de 50 anos, foram apenas esses dois silêncios — ambos provocados por circunstâncias extraordinárias, que ajudaram a reforçar que o programa, mais do que um evento automático, tem um caráter ritual, familiar, sujeito às circunstâncias da vida da família Brasil e de seu Rei.

4. Participações internacionais

Ao longo de cinco décadas, o especial de fim de ano de Roberto Carlos sempre foi um espelho bastante doméstico da música popular brasileira. Por isso mesmo, as participações internacionais no palco do Rei são raras — e, quando acontecem, ganham status de destaques.

A primeira dessas ocasiões se deu em 1978, quando Roberto dividiu o palco com o cantor e pianista americano Freddy Cole, num dueto em For once in my life, sucesso na voz de Stevie Wonder.

Depois disso, o especial passou décadas sem repetir a experiência. Em 2016, o programa exibiu o dueto do Rei com Jennifer Lopez, em Chegaste, gravado em Los Angeles.

No ano seguinte, 2017, o especial entrou de vez no clima do pop global ao receber no palco a panamenha Erika Ender, que cantou o megahit Despacito — do qual ela é uma das autoras — ao lado de Roberto, com direito à participação de percussionistas e passistas da Beija-Flor de Nilópolis.

Roberto Carlos e Alejandro Sanz Crédito: TV Globo/Estevam Avellar

Em 2018, foi a vez do espanhol Alejandro Sanz, num encontro que reforçava o diálogo latino do repertório romântico, cantando Esa mujer.

Já em 2024, na edição comemorativa de 50 anos, o tenor italiano Andrea Bocelli foi um dos convidados, num dueto com Roberto em L'appuntamento, versão de Sentado à beira do caminho.

O dado curioso é que, apesar de dividir palcos e gravações com Roberto ao longo da carreira, nomes óbvios do imaginário latino romântico — como Julio Iglesias — nunca participaram do programa anual. No especial de Roberto, o internacional sempre foi exceção, não regra.

5. Se o Rei dança, eu danço

Roberto Carlos e MC Leozinho Crédito: TV Globo / Márcio de Souza

Diferentemente do pagode, do axé e do sertanejo, o funk levou tempo para atravessar a porta do programa de fim de ano de Roberto Carlos. Mesmo depois de se consolidar como fenômeno popular e dominar rádios, bailes e a indústria fonográfica ao longo dos anos 1990, o ritmo só foi aparecer de forma explícita no especial a partir dos anos 2000, dando início a um processo lento de legitimação.

A estreia foi em 2006, quando Roberto dividiu o palco com MC Leozinho em Ela só pensa em beijar, hit absoluto daquele ano. O momento marcou que o gênero ganhava chancela no palco mais tradicional da TV brasileira.

Com Ludmilla, Roberto se destacou cantando apenas a palavra "gostoso" no hit Crédito: TV Globo / Paulo Belote

Seis anos depois, em 2012, o gênero avançaria um passo: Roberto lançou e apresentou Furdúncio, parceria sua com Erasmo Carlos classificada como funk melody, sinalizando não apenas abertura, mas apropriação estética.

Em 2013, o funk voltou em chave pop, com Anitta cantando Show das poderosas em diálogo com Se você pensa.

Ludmilla reforçou esse lugar ao se apresentar com o Rei em 2015, cantando seu hit Hoje — na qual Roberto se destacou cantando apenas a palavra "gostoso". Eles fizeram um dueto também em Café da manhã, sucesso do anfitrião.

