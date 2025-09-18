BBC News

Como uma dor de garganta pode afetar o cérebro de crianças

Condição pouco conhecida pode gerar comportamentos incomuns em crianças com predisposição

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:00

Uma garganta inflamada por uma bactéria — doença comum que afeta centenas de crianças em todo o mundo — pode causar uma resposta intensa em um pequeno grupo delas.

Trata-se de uma condição pouco conhecida chamada "transtornos neuropsiquiátricos autoimunes pediátricos associados a infecções estreptocócicas" ou Síndrome de Pandas.

Crianças com essa doença podem desenvolver regressão em habilidades motoras ou de desenvolvimento, comportamento agressivo, mudanças bruscas de humor, distúrbios do sono, entre outros sintomas.

Neste vídeo, o repórter André Biernath explica um pouco mais sobre esse quadro grave e ainda pouco conhecido que é a Síndrome de Pandas.

