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EUA

Como um casal manteve 13 filhos em cativeiro sem gerar suspeitas

Crianças e adolescentes foram achados amarrados e em situação deplorável na Califórnia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 09:30

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 09:30

Pais foram presos sob acusações de tortura e ameaça à infância Crédito: Riverside County SheriffENTITY_apos_ENTITYs Department
A descoberta de que um casal mantinha seus 13 filhos em cativeiro, sem que seus vizinhos ou familiares mais próximos suspeitassem, deixou americanos estupefatos, e a polícia ainda busca respostas sobre o caso. Em Perris, a 95 quilômetros de Los Angeles, alguns dos moradores das redondezas da residência dos Turpin sequer sabiam que o casal David e Louise Anna tinha filhos, apesar de várias fotos postadas nas redes sociais, e muito menos que eles estavam subnutridos e eram prisioneiros. Alguns viviam acorrentados. Após serem detidos, na noite de domingo, os dois foram acusados de nove crimes  entre eles tortura e ameaça a crianças  com uma fiança fixada em US$ 9 milhões para cada um.
Perfil do casal no Facebook tem dezenas de fotos da família entre os anos de 2010 e 2016 Crédito: David-Louise Turpin/Facebook
Na vizinhança, não havia qualquer desconfiança do horror que se passava dentro da casa aparentemente normal, típica de um subúrbio americano, apesar de alguns sinais que poderiam levantar suspeitas: as cortinas estavam constantemente fechadas, os quatro carros na garagem raramente saíam dali, e as crianças não eram vistas na rua. A família do casal, por sua vez, não tinha nenhum contato com os filhos  que têm entre 2 e 29 anos  e era proibida de visitá-los. Segundo uma das irmãs de Louise Anna, seus pais tentaram vê-los várias vezes e chegaram a viajar para a cidade, mas o casal não dava seu endereço e impedia o encontro. Ela disse que não via os Turpin há 19 anos, mas que, apesar do pouco contato  ela vive em Bristol, Tennessee  sabia que algo não estava certo na maneira como a irmã criava os filhos.
 Eles não permitiriam que ninguém visse os filhos, e nós não sabíamos seu endereço. Falávamos no telefone de vez em quando, mas toda vez que eu pedia para conversar com seus filhos, ela não deixava  afirmou Elizabeth Jane Flores à DailyMailTV.
VIAGENS E DÍVIDAS DE ATÉ US$ 500 MIL
Já os pais de David, James e Betty, que vivem na Virgínia Ocidental, não viam a família há cinco anos. Eles descreveram o casal como pentecostais profundamente religiosos, que acreditavam que Deus os escolheu para ter tantos filhos. Apesar da distância, mantinham contato com o filho por telefone e não desconfiaram de nada.
 Não conversávamos com nossos netos porque David costumava ligar quando não estava com eles  justificaram à ABC News.  Eles recebiam uma educação doméstica muito rigorosa e memorizavam longas passagens na Bíblia.
David aparece registrado no Diretório Escolar da Califórnia como diretor do colégio particular Sandcastle Day School, inaugurado em março de 2011  cujo endereço é o mesmo da casa da família. A escola teria apenas seis estudantes, com idades entre 10 e 18 anos, em graus diferentes, segundo os últimos dados do departamento estadual de educação, que não tem a obrigação de fiscalizar escolas privadas. Os alunos seriam os filhos, que recebiam educação em casa.
Em entrevista coletiva, o xerife do condado de Riverside, Greg Fellows, revelou que o casal não pôde dar nenhum motivo para a situação de cativeiro dos filhos e que a mãe dos jovens não compreendeu a chegada da polícia, na noite de domingo. Ele confirmou que todos os 13 irmãos são filhos biológicos do casal.
 Nos pareceu que a mãe estava perplexa com o motivo de estarmos em sua casa  afirmou.
Família posou sorridente para fotos no Facebook Crédito: Reprodução
Se não fosse pela fuga de uma das filhas, de 17 anos, os irmãos ainda estariam presos. A adolescente  que parecia ter apenas 10 anos, segundo o xerife  fugiu pela janela e usou um celular desativado para pedir ajuda (aparelhos assim ainda podem fazer ligações de emergência), revelando que ela e seus irmãos estavam sendo mantidos em cativeiro dentro de casa por seus pais.
Ao encontrarem a jovem, ela mostrou fotos aos policiais que os convenceram a checar a casa. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram três dos filhos amarrados com correntes e cadeados. A casa estava imunda, assim como todos os 13 cativos, que pareciam desnutridos e disseram estar famintos.
 

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