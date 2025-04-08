Como tarifas dos EUA em 1930 arrasaram ainda mais a economia global e agravaram a Grande Depressão

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Desde que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro, o republicano impôs diversas tarifas sobre diferentes países e produtos — por vezes atrasando ou revertendo algumas de suas decisões.

Mas na semana passada, no que chamou de "Dia da Libertação", Trump anunciou a aplicação de uma tarifa de 10% sobre todos os produtos importados que chegam aos EUA e tarifas mais altas para dezenas de países, incluindo China (34%) e União Europeia (20%), com os quais os EUA mantêm grandes déficits comerciais.

As medidas provocaram uma onda de críticas contra Washington, e retaliações já começaram a surgir.

Para muitos analistas, portanto, o que está acontecendo agora evoca um momento crítico na economia global que ocorreu há quase cem anos.

Os agricultores americanos pressionaram o governo para protegê-los nos anos 1930 Crédito: Getty Images

Nacionalismo

Em 1930, começou uma era de protecionismo comercial.

Em junho daquele ano, a Lei Tarifária, também conhecida como Lei Smoot-Hawley, foi promulgada nos EUA, batizada com o nome de seus proponentes: o senador Reed Smoot e pelo deputado Willis Hawley.

Economistas até hoje dizem que essa lei agravou a Grande Depressão de 1929, que afetou vários países, durou uma década, causou uma queda acentuada no PIB e deixou milhões de desempregados.

Uma anedota relatada em um artigo na revista britânica The Economist ilustra o impacto da legislação.

"Quase me ajoelhei para implorar a Herbert Hoover [o presidente dos EUA na época] para vetá-la. Essa lei intensificou o nacionalismo ao redor do mundo", disse Thomas Lamont, um conselheiro presidencial e acionista do banco de investimentos JP Morgan.

Alguns estão até convencidos de que a lei desempenhou um papel importante no início da Segunda Guerra Mundial porque reforçou posições como a de Adolf Hitler.

Alguns analistas apontam que lei reforçou posições como a de Adolf Hitler Crédito: Getty Images

Proteção?

A Lei Smoot-Hawley aumentou as tarifas de importação de aproximadamente 900 produtos em uma média de 40% a 60% em um esforço para proteger agricultores e empresas americanas, de acordo com um artigo publicado pelo Corporate Finance Institute (CFI).

Adam Augustyn, editor da Enciclopédia Britânica, explica que na década de 1920, os agricultores europeus começaram a se recuperar da devastação causada pela Primeira Guerra Mundial, o que aumentou a concorrência e reduziu os preços dos alimentos.

Além disso, os agricultores se endividaram tentando aumentar sua produção.

E uma boa parte da força de trabalho americana na época estava no campo — cerca de 20%, de acordo com números da IFC.

Herbert Hoover era presidente dos EUA na época Crédito: Getty Images

Durante a campanha presidencial de 1928, Hoover prometeu aumentar os preços das importações agrícolas.

Assim que ele assumiu o cargo, fazendeiros americanos e outros empresários começaram a fazer lobby junto ao governo para implementar medidas de proteção aos fazendeiros locais.

A Lei Smoot-Hawley foi apresentada ao Congresso em maio de 1929 e assinada pelo presidente Hoover em 17 de junho de 1930.

O aumento de tarifas afetou uma grande variedade de importações: ovos, roupas, barris de petróleo e açúcar.

É difícil calcular a porcentagem do aumento de impostos porque essa estimativa dependia do volume ou peso do produto, mas economistas acreditam que os aumentos variaram de 15% a 60%.

Consequências

Durante os dois anos seguintes à implementação da Lei Smoot-Hawley, as importações e exportações dos EUA caíram cerca de 40%.

Canadá e Europa tomaram medidas recíprocas e aumentaram tarifas sobre produtos americanos.

Em 1932, as vendas de produtos dos EUA no exterior aumentaram de US$ 7 bilhões para US$ 2,5 bilhões, de acordo com a IFC.

E como se isso não bastasse, alguns bancos começaram a falir, e o comércio global caiu cerca de 65%, de acordo com alguns dados. Essa situação colocou a economia mundial em um ponto crítico.

É difícil saber como o atual novo capítulo da guerra comercial entre os EUA e seus principais parceiros comerciais terminará, mas estudos recentes sugerem que as tarifas prejudicarão a economia e aumentarão a inflação nos países envolvidos.

As tarifas implementadas por Trump durante seu primeiro governo, além de afetar empresas estrangeiras, também prejudicaram empresas locais e consumidores americanos, de acordo com diversos estudos acadêmicos.