Mundo

Como os supermercados da Finlândia são fundamentais para a defesa do país

Todas as empresas finlandesas do ramo de alimentação têm planos detalhados a seguir caso o país entre em guerra.

Publicado em 22 de março de 2026 às 15:34

As cadeias de supermercados da Finlândia têm planos detalhados a seguir em caso de guerra. Crédito: AFP via Getty Images

Se a Finlândia algum dia enfrentar uma agressão russa, Janne Ahtoniemi saberá exatamente o que fazer.

Ele entrará em ação imediatamente, mas talvez não da maneira que se espera.

Você poderia supor que Ahtoniemi é um soldado do exército finlandês, mas seu preparo está, na verdade, relacionado ao seu trabalho na rede de supermercados S Group, que abrange todo o país.

E, no caso de a Finlândia ser invadida ou atacada de alguma outra forma, como por meio de uma grande violação cibernética em todo o país, o S Group tem um plano detalhado de como ajudaria a causa nacional.

Precisaria garantir que a nação de cerca de 5,6 milhões de habitantes mantivesse suprimentos alimentares suficientes.

Outras grandes empresas em todo o país, também consideradas críticas, como empresas de defesa, transporte e segurança cibernética, têm seus próprios planos de contingência detalhados para seguir em caso de crise, tanto como resultado de conflitos com outros países quanto de desafios como desastres naturais.

"A forte segurança de abastecimento da Finlândia se baseia em décadas de preparação e treinamento consistentes", diz Ahtoniemi, chefe de gestão de riscos do S Group.

"As empresas entendem essa perspectiva e seu próprio papel nela. É por isso que pessoas e empresas estão prontas para investir em segurança de abastecimento."

As quatro nações nórdicas (Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca) seguem há décadas uma estratégia de "defesa total". Isso significa que existem planos para que os setores militar e civil trabalhem em estreita colaboração.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a Finlândia assumiu a liderança e fortaleceu consideravelmente esse conceito, bem como o nível de envolvimento empresarial. A Finlândia agora o chama de "segurança abrangente".

Considerando que o país compartilha uma fronteira de 1.340 km com a Rússia, essa mudança não é surpreendente.

O governo finlandês delineou a nova política no ano passado em um documento chamado Estratégia de Segurança para a Sociedade, que descreve como "o documento mais importante que orienta a segurança abrangente na Finlândia".

Empresas essenciais se juntam a "comitês de preparação" com representantes das autoridades locais e do governo central e participam de exercícios de treinamento nacionais.

Os preparativos e o planejamento continuam não apenas para o caso de uma guerra convencional, mas também para um ataque cibernético em escala nacional, interrupções no fornecimento de alimentos e água ou um ataque ao sistema financeiro.

Ahtoniemi afirma que "participar dos exercícios é um grande investimento para as organizações". Sua empresa também coopera com a Organização Nacional de Abastecimento de Emergência.

O grupo de supermercados concorrente Kesko está igualmente envolvido. "Queremos fazer a nossa parte para garantir que a sociedade finlandesa seja capaz de funcionar todos os dias, independentemente das circunstâncias", diz Jyrki Tomminen, executivo da Kesko.

"As empresas desenvolvem a preparação para diferentes tipos de cenários de interrupção, usando planos de contingência e exercícios colaborativos."

Jyrki Tomminen diz que seu grupo de supermercados, Kesko, está feliz em fazer a sua parte Crédito: Kesko

Tanto os mercados quanto outras empresas alimentícias são legalmente obrigados a manter reservas estratégicas de itens críticos, como farinha, açúcar e óleos de cozinha. Esses itens são armazenados em depósitos específicos ou bunkers subterrâneos que possuem geradores de energia de reserva.

Espera-se também que todos os adultos na Finlândia façam sua parte quando se trata de defesa nacional, diz Tom Woolmore, especialista em segurança em países do norte da Europa. "Não é teórico, é muito colocado em prática."

O professor Frank Martela é um exemplo disso. Ele leciona filosofia na Universidade Aalto, em Helsinque, mas é reservista da Marinha e pode ser convocado em caso de emergência nacional.

Como a segurança não se resume mais ao poderio militar, não seria garantido que ele retornasse à Marinha.

Em vez disso, ele acredita que poderia ser designado para outras tarefas, com base nas habilidades e na experiência que adquiriu desde o serviço militar obrigatório, há duas décadas.

"Quando algo acontecer, me dirão o que fazer", diz ele enquanto toma uma xícara de café em um café em Helsinque.

A Finlândia e a então União Soviética entraram em guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Crédito: Getty Images

Jennifer De Paola, psicóloga da Universidade de Helsinque, afirma que as empresas finlandesas e o público em geral estão dispostos a fazer a sua parte por dois motivos principais. Primeiro, confiam no governo e, segundo, porque os finlandeses valorizam a sensação de segurança.

Como parte de sua pesquisa, ela pediu a dezenas de crianças de 10 a 12 anos no país que desenhassem pessoas felizes e infelizes e, em seguida, que explicassem seus desenhos.

"Eu tinha certeza de que encontraria uma forte associação entre felicidade e diversão, mas, em vez disso, descobri que as crianças finlandesas associam a felicidade à sensação de segurança e a infelicidade à sensação de insegurança."

Ela diz que esse foco na segurança persiste na vida adulta, o que significa que os finlandeses valorizam a confiabilidade mais do que a maioria.

"Nós realmente confiamos muito mais em nossas instituições do que em outros países. Isso inclui nossos governos, ministérios e políticos. Há um baixo nível de corrupção na Finlândia."

Além disso, o alto nível de igualdade social na Finlândia é importante, acrescenta Martela. "Quanto mais igualitária a sociedade, mais as pessoas confiam umas nas outras", afirma ele.

Tais valores são fundamentais para a resiliência da Finlândia, afirma Woolmore.

Embora os níveis de confiança pareçam altos, os finlandeses também sabem guardar segredos quando necessário. Ahtoniemi, do Grupo S, recusa-se a dar detalhes sobre os planos da empresa em caso de guerra, explicando que se trata de "informação confidencial".

O cenário é semelhante na Kesko, onde um porta-voz afirma que "em conformidade com nossa prática padrão, não damos mais detalhes sobre nosso planejamento de contingência".

Read more global business stories

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta