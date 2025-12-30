Home
Como ladrões conseguiram levar 30 milhões de euros de banco na Alemanha

A polícia de Gelsenkirchen disse que os criminosos aproveitaram os "dias tranquilos de Natal" para arrombar a agência bancária.

Amy Walker

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:10

Ladrões usaram um furadeira grande para arrombar um cofre em uma agência bancária de uma rua no oeste da Alemanha e roubar cerca de 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões, na conversão atual) em dinheiro e objetos de valor, informou a polícia.

Um porta-voz da polícia comparou o arrombamento ao filme de Hollywood Onze Homens e um Segredo, e disse à agência de notícias AFP que o assalto foi "executado de forma muito profissional".

Durante o roubo no banco Sparkasse, na cidade de Gelsenkirchen, os ladrões arrombaram mais de 3.000 cofres contendo dinheiro, ouro e joias.

A polícia de Gelsenkirchen disse que tomou conhecimento do crime após o alarme de incêndio ser acionado na madrugada de segunda-feira (29/12).

Até o momento, nenhuma prisão foi feita e os autores continuam foragidos.

A polícia informou que os ladrões aproveitaram os "dias tranquilos de Natal" para roubar o prédio na Nienhofstrasse, no distrito de Buer.

Investigações inciais sugerem que eles tiveram acesso ao banco e fugiram por um estacionamento adjacente.

Testemunhas relataram ter visto vários homens carregando bolsas grandes pelas escadas do estacionamento entre a noite de sábado e o domingo.

Segundo a polícia, as imagens de vídeo mostram um Audi RS 6 preto saindo do estacionamento, na De-La-Chevallerie-Strasse, na madrugada de segunda-feira.

O buraco que dava acesso à sala do cofre subterrâneo foi descoberto quando o alarme de incêndio foi acionado na madrugada de segunda, e a polícia e os bombeiros fizeram buscas no prédio.

Os clientes afetados foram orientados a entrar em contato com o banco Sparkasse, que disponibilizou uma linha direta. A polícia isolou a entrada da agência na terça-feira (30/12), depois que um grande número de clientes se reuniu do lado de fora exigindo informações.

Uma mensagem no site do banco informou que a agência permaneceria fechada na terça-feira devido ao arrombamento.

O Sparkasse afirmou que 95% dos cofres de segurança dos clientes foram arrombados pelos ladrões, e que a probabilidade de terem sido afetados é "muito alta".

Acrescentou que o conteúdo de cada compartimento está segurado em até € 10.300 (cerca de R$ 66 mil) e orientou os clientes a verificarem se possuem cobertura adicional por meio de seu seguro residencial.

