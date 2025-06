Mundo

Como (e quando) o universo vai acabar?

Essa é uma das perguntas mais misteriosas e intrigantes da Ciência. Embora não existam respostas definitivas ainda, especialistas acreditam que há três possibilidades mais prováveis.

Publicado em 12 de junho de 2025 às 05:39

Estimativas apontam que o universo tem pelo menos 13,8 bilhões de anos Crédito: Science Photo Library

Uma morte escura, fria e um tanto tediosa. Um desenlace drástico, violento e com pitadas de drama. Ou um final que mais se parece com o começo de tudo.>

Essas são três das possibilidades mais estudadas atualmente sobre como será o fim do universo.>

Não há dúvidas de que essa é uma das questões mais intrigantes e misteriosas da Ciência — e mesmo os especialistas no assunto admitem que existem mais perguntas que respostas neste debate.>

Mas, para entender como o universo vai acabar, é preciso antes saber como ele começou.>

>

O início de tudo

A cosmologia é o ramo da Física que estuda esse assunto e faz estudos para desvendar como o universo funciona.>

"As ideias sobre esse fim vêm dos modelos cosmológicos, que tentam descrever o universo como um todo, sem prestar atenção em detalhes menores", explica o físico Alexandre Zabot, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).>

"Nosso trabalho é como observar o comportamento e o fluxo de um rio inteiro, sem avaliar a fundo todas as moléculas de água que passam por ali", compara ele.>

E os modelos cosmológicos atuais se baseiam em duas palavrinhas que você provavelmente já ouviu: Big Bang.>

Há pelo menos 13,8 bilhões de anos, todas as partículas que compõem o universo estavam acumuladas, com uma temperatura e uma densidade extremamente altas.>

A partir do Big Bang, esse material começou a se expandir e a formar as estruturas que conhecemos, como as galáxias, as estrelas, os planetas…>

E é importante saber que essa expansão continua a acontecer até hoje — inclusive, ela parece estar se acelerando, como revelam as observações e os cálculos mais recentes.>

Mas será que um dia desses tudo isso terá um ponto final?>

A partir do Big Bang, o universo começou a se expandir — num processo que parece estar em aceleração Crédito: Getty Images

O grande congelamento

A primeira teoria que busca desvendar o epílogo do universo tem como base justamente a continuidade desse processo expansionista.>

A ideia aqui é que todas as estruturas e as partículas ficarão cada vez mais distantes entre si.>

Em algum momento, até mesmo os gases necessários para a formação de novas estrelas estarão esparsos demais.>

Essa baixa densidade dos gases, pelo distanciamento entre as partículas, impedirá a formação desses corpos celestes, responsáveis por prover luz e calor.>

E, com o passar do tempo, as estrelas já formadas passarão por todas as fases de desenvolvimento — até finalmente morrerem.>

"Tudo indica que o universo vai ficar cada vez mais vazio, mais frio e mais distante", observa o pesquisador Raul Abramo, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP).>

"As galáxias vão se afastar cada vez mais, as estrelas vão envelhecer e morrer… Trata-se de um estado final onde o universo será essencialmente um cemitério", caracteriza ele.>

Na teoria do grande congelamento, o universo se tornaria um enorme cemitério gelado e sem luz Crédito: Getty Images

A grande ruptura

A segunda possibilidade aventada pelos cientistas é um tanto mais drástica.>

Aqui entram em cena dois elementos fundamentais para entender a dinâmica do universo.>

A primeira é a gravidade, a força que atrai todos os corpos. É ela que mantém a coesão entre galáxias próximas e os sistemas planetários.>

É graças à gravidade que Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e os outros planetas orbitam ao redor do Sol, por exemplo.>

O segundo elemento é um tanto mais misterioso: a energia escura.>

"Ainda não sabemos do que ela é feita, mas sabe-se que provoca uma repulsão, quase como se fosse uma antigravidade", ensina Zabot, que também é coautor do livro Introdução à Cosmologia Moderna (Editora Livraria da Física).>

Ou seja: tudo indica que a energia escura parece ter um efeito oposto ao da gravidade. Em vez de gerar atração, é como se ela repelisse, afastasse.>

Pelo que se sabe até o momento, a energia escura só tem influência nas grandes escalas cosmológicas, ou na dinâmica de superaglomerados de galáxias, que estão se afastando uns dos outros.>

No entanto, em escalas "menores", como na relação entre galáxias próximas ou dentro de sistemas planetários, a força da gravidade parece ganhar essa disputa.>

Mas, à medida que o universo se expande, será que a energia escura vai ter mais influência também nas escalas menores?>

"Quanto mais o universo cresce e ganha volume, maior fica a força de repulsão ligada à energia escura", raciocina Zabot.>

"Pode ser que, à medida que o universo aumenta de tamanho, mais relevante fica a energia escura em escalas menores", complementa ele.>

Seguindo essa linha de raciocínio, quando os grandes aglomerados de galáxias estiverem completamente rompidos, pode ser que a energia escura comece a afetar a dinâmica entre galáxias que estão mais próximas umas das outras.>

Depois, as estrelas que hoje em dia pertencem a uma mesma galáxia se distanciariam. Elas passariam a viajar soltas pelo universo.>

E isso desorganizaria completamente os sistemas planetários.>

Os planetas também passariam a vagar, fora de qualquer órbita.>

É possível que a energia escura chegue a causar problemas até na escala dos átomos, das forças nucleares e eletromagnéticas.>

E, eventualmente, até rompa a estrutura mais básica do universo: o espaço-tempo.>

"É por isso que o nome em inglês dessa teoria tem um duplo sentido. Ela é chamada de big rip, que significa uma grande ruptura, rasgo, interrupção, esgarçamento", diz Zabot.>

"Mas rip também é uma sigla para rest in peace, ou descanse em paz", acrescenta o físico.>

A energia escura parece ter grande influência em largas escalas, como estre superaglomerados de galáxias Crédito: Getty Images

O grande colapso

Abramo defende que a terceira teoria tem um grau de incerteza ainda maior do que as duas anteriores.>

A ideia aqui é que a força da gravidade vai botar um freio naquele processo de expansão do universo.>

Vai chegar um momento em que esse ritmo vai desacelerar, até paralisar completamente.>

Depois, pode ser que se inicie o processo contrário. É como se o universo decidisse engatar uma marcha-ré e entrasse num ritmo de contração.>

Com isso, todas as partículas passariam a ficar cada vez mais próximas, com uma elevação progressiva da densidade e do calor.>

Até chegar cada vez mais próximo daquele momento de singularidade, em que estava tudo bem comprimido, num estágio como aquele que, lá atrás, deu origem ao Big Bang.>

Alguns especialistas especulam que o universo vive nessa dinâmica de aceleração e desaceleração, como se a matéria e a energia se reciclassem em eras cósmicas que duram trilhões e trilhões de anos.>

Ou seja, o universo acabaria — só pra recomeçar de novo depois.>

"Mas esse é um modelo completamente exótico, para o qual não temos dados ou evidências", pondera o professor da USP.>

Superaglomerados de galáxias são afetados pela energia escura, algo que não acontece em escalas menores, como galáxias ou sistemas estelares Crédito: Getty Images

O fim está próximo (ou longe)?

Mas será que é possível estimar quando o universo chegará ao fim?>

"Não, não temos nenhuma indicação de que vai acontecer uma grande ruptura ou um grande colapso em algum futuro", responde Abramo.>

"Algumas estimativas sobre esse fim falam em trilhões de anos, enquanto outras apostam em espaços de tempo ainda maiores", acrescenta Zabot.>

E vamos fazer uma conta simples aqui: se o universo tem pelo menos 13,8 bilhões de anos, ainda faltam 986,2 bilhões de anos para ele completar o seu primeiro trilionésimo aniversário.>

Um estudo recente feito na Universidade Radboud, na Holanda, sinalizou que esse fim pode estar um pouco mais próximo do que parecia — embora ainda esteja muito, mas muito, distante.>

Os novos cálculos pontuam que os últimos remanescentes estelares vão levar 10^78 anos (o numeral 1 seguido de 78 zeros) para perecer completamente.>

Anteriormente, acreditava-se que essa taxa era de 10^1100 (o numeral 1 seguido de 1.100 zeros).>

"Então o fim definitivo do universo chegará muito mais cedo do que o esperado, mas felizmente ainda levará muito tempo para acontecer", pontuou o radioastrônomo Heino Falcke, um dos autores do trabalho, em comunicado à imprensa.>

A questão é que (provavelmente) nossa espécie não estará aqui para testemunhar esse desenlace: o planeta Terra vai sumir do mapa muito antes disso, quando o Sol se transformar numa estrela vermelha gigante, daqui a uns 5 bilhões de anos.>

Alguns pesquisadores exploram a ideia do multiverso para entender o fim de tudo Crédito: Science Photo Library

Em busca de respostas mais sólidas

"A verdade é que a gente ainda sabe muito pouco em cosmologia", admite Abramo.>

O físico pontua que existe uma grande dificuldade em medir o universo com precisão apenas com as ferramentas disponíveis hoje.>

E isso abre a possibilidade de apostar em teorias ainda mais hipotéticas além das três citadas anteriormente: alguns especialistas, por exemplo, exploram o multiverso, ou a ideia de que há vários universos que surgiram em diferentes regiões do espaço e do tempo.>

Mas esse cenário está em constante transformação: as informações captadas por telescópios avançados, como o James Webb, permitem encaixar novas peças nesse quebra-cabeças.>

Outro avanço significativo é a capacidade de medir as ondas gravitacionais.>

As ferramentas capazes de fazer esse tipo de medição foram desenvolvidas pelos cientistas nos últimos anos.>

"E isso certamente vai trazer grandes revoluções para a cosmologia nos próximos anos", conclui Zabot.>

