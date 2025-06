Mundo

Como decisão da Suprema Corte dos EUA expande poder de Trump e futuros presidentes

O tribunal superior dos EUA limitou a autoridade de juízes de instâncias inferiores de emitir liminares em todo o país, facilitando para que Trump coloque sua agenda em vigor por meio de ordens executivas.

Trump comemorou a decisão durante coletiva de imprensa na Casa Branca, classificando-a como um feito "grandioso e surpreendente" com a qual seu governo está "muito feliz".>

O caso tem origem na ordem do presidente Trump de eliminar o direito constitucional à cidadania por nascimento para filhos de imigrantes em situação irregular, bloqueada por um juiz federal em fevereiro deste ano. >

Impacto na cidadania por nascimento

Na prática, a decisão permite a entrada em vigor parcial do decreto que põe fim à cidadania automática para filhos de imigrantes em situação irregular, mas não resolve sua constitucionalidade.>

A cidadania por nascimento é garantida pela 14ª Emenda da Constituição americana, assim, o debate jurídico de fundo sobre o tema provavelmente continuará e a própria corte terá que decidir sobre ele no futuro. Isso deve ocorrer apenas em outubro, segundo disse Pam Bondi, procuradora-geral (equivalente à Advocacia-geral da União no Brasil), a jornalistas na coletiva de imprensa.>

Os estados americanos tradicionalmente processam as certidões de nascimento, e muitos não registram a cidadania dos pais. Mas os governos estaduais liderados por democratas não terão pressa em fazê-lo, independentemente do que o governo Trump deseje.>

Trump descreveu a decisão da Suprema Corte como uma "vitória gigantesca". Ele acrescentou que a "farsa da cidadania por direito de nascimento" foi "indiretamente atingida com força" e que a decisão impediria "fraudes em nosso processo imigratório".>

Ampliando o poder presidencial

A decisão do tribunal de limitar o poder dos juízes federais de instâncias inferiores de emitir liminares em todo o país terá consequências imediatas e abrangentes.>

Embora a revogação da cidadania automática para filhos de imigrantes indocumentados nascidos em solo americano esteja no centro deste caso de grande repercussão, há uma série de outras ações tomadas por Trump nos últimos meses que também foram bloqueadas por juízes de instâncias inferiores.>

Da posse de Trump até 29 de abril, o Serviço de Pesquisa do Congresso contabiliza 25 casos semelhantes.>

"Agora podemos entrar com um processo para prosseguir com políticas que foram indevidamente suspensas", disse Trump a jornalistas após a decisão do tribunal na sexta-feira.>