Chantagem sexual online: 'Em 6 horas meu filho estava morto'

Uma mãe americana cujo filho se matou meras seis horas depois de ser contactado por chantagistas online virou ativista da causa, alertando outros pais e jovens a respeito da prática.
O adolescente Jordan DeMay foi vítima de 'sextortion', chamado em português de chantagem sexual online ou sextorsão: golpistas se fizeram passar por uma garota da idade dele online e pediram que ele mandasse fotos explícitas de si mesmo.
Quando ele fez isso, os golpistas fizeram chantagem, dizendo que divulgariam as fotos se ele não pagasse uma quantia em dinheiro. Jordan acabou cometendo suicídio.
Nesta reportagem especial, a BBC acompanha Jenn, a mãe de Jordan, e explica por que a Nigéria (junto a outros países da África Ocidental) virou um "polo" de chantagens online como essa. Confira no vídeo.