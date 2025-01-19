Cessar-fogo começa em Gaza com expectativa de troca de reféns neste domingo; o que se sabe

Palestinos celebrar logo antes do cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Deir Al-Balah, no centro da Faixa de Gaza Crédito: Reuters

O cessar-fogo em Gaza entrou em vigor neste domingo (19/1), às 11h15 do horário local (6h15 do horário de Brasília), após 15 meses de conflito e um atraso de três horas em relação à hora de início original.

O acordo prevê que os ataques entre Israel e o Hamas parem e que os reféns israelenses detidos pelo Hamas sejam libertados, por fases, em troca de prisioneiros palestinos mantidos em prisões em Israel (leia mais detalhes abaixo).

A confirmação foi dada pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , após ser compartilhada a lista dos 33 reféns israelenses que serão libertados pelo Hamas como parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo.

A lista, publicada pela conta oficial de Israel na rede social X , inclui os reféns mais jovens e mais velhos feitos pelo Hamas em 7 de outubro, de acordo com uma lista publicada por Israel.

O cessar-fogo deveria ter começado às 8h30 de domingo (horário local), mas Israel adiou o início faltando menos de uma hora, depois que o Hamas não cedeu a lista de reféns a tempo — o Hamas disse que isso ocorreu "devido a razões técnicas de campo".

O Hamas divulgou os nomes das três pessoas que diz que serão as primeiras a serem libertadas: Doron Steinbrecher, de 31 anos, Emily Damari, de 28, e Romi Gonen, de 24.

Ainda não se sabe como o atraso desta manhã afetará os horários para a primeira troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, que estava prevista para ocorrer às 16h no horário local (13h em Brasília).

Centenas de caminhões de ajuda humanitária estão agora aguardando para cruzar para Gaza — sua entrada é uma condição do acordo de cessar-fogo e algo que trabalhadores humanitários pedem há meses.

Antes, até a entrada em vigor do cessar-fogo, Israel continuou a realizar ataques em Gaza e pelo menos 19 mortes ocorreram, segundo a agência de defesa civil dirigida pelo Hamas.

Renúncia de ministros em Israel

O partido de direita radical Poder Judeu anunciou que está deixando a coalizão de governo israelense em protesto contra o acordo de cessar-fogo.

A saída deixa o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com uma maioria parlamentar mínima para governar.

Com a retirada da sigla, os ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, junto com Yitzhak Wasserlauf (ministro do Desenvolvimento da Periferia) e Amichai Eliyahu (ministro do Patrimônio de Israel), apresentaram suas cartas de renúncia na manhã deste domingo.

Ben-Gvir vinha sendo um opositor declarado do acordo de cessar-fogo, defendendo que Israel continue sua operação militar contra o Hamas em Gaza.

Em carta enviada a Netanyahu para anunciar sua renúncia, Ben-Gvir afirmou que não tentará derrubar o governo, mas chamou o acordo de cessar-fogo de uma "vitória completa para o terrorismo".

O que o acordo de cessar-fogo prevê

O acordo, intermediado pelos Estados Unidos e pelo Catar, é dividido em três fases, com objetivos distintos e escalonados.

Na primeira fase, que entrou em vigor neste domingo e terá duração de seis semanas, 33 reféns, incluindo mulheres, crianças e idosos, serão libertados em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel.

Paralelamente, as forças israelenses devem recuar para o leste, afastando-se das áreas mais densamente povoadas de Gaza. Esse movimento permitirá que palestinos deslocados comecem a retornar às suas casas, interrompendo temporariamente o conflito direto em áreas urbanas.

Além disso, está prevista a entrada diária de centenas de caminhões de ajuda humanitária no território palestino, aliviando a grave crise humanitária na região.

Pessoas celebram anúncio do cessar-fogo em região central da Faixa de Gaza, em 15 de janeiro de 2025 Crédito: YOUSSEF ALZANOUN/Middle East Images/AFP via Getty Images

A segunda fase do acordo será marcada por novas negociações para a libertação dos reféns restantes. Esse período também incluirá o recuo total das tropas israelenses em Gaza e esforços para alcançar uma "calma sustentável".

A expectativa é que essa etapa estabeleça as bases para um acordo mais duradouro, evitando a retomada imediata do conflito armado.

Por fim, a terceira e última fase focará no retorno dos restos mortais de quaisquer reféns que não sobreviveram ao cativeiro.

Além disso, será iniciada a reconstrução de Gaza, o que inclui a restauração de infraestrutura essencial e assistência às famílias afetadas pela destruição.

Esse processo, no entanto, pode levar anos, considerando a magnitude dos danos causados pelo conflito.

O Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e levando 251 de volta para Gaza como reféns.