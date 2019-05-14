Home
>
Mundo
>
Catalães assumirão vaga no Congresso espanhol e voltarão para a cadeia

Catalães assumirão vaga no Congresso espanhol e voltarão para a cadeia

Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull e Jordi Sànchez conquistaram uma vaga na Câmara dos Deputados enquanto que Raül Romeva foi eleito para o Senado