Canva, Snapchat, Roblox: por que aplicativos estão fora do ar, segundo serviço de nuvem da Amazon

A Amazon Web Service sustenta milhões de sites e plataformas de grandes empresas que estão fora do ar nesta segunda-feira.

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:32

Imagem BBC Brasil
Milhões de sites e apps usam serviços de computação de nuvem da AWS Crédito: Getty Images

Alguns grandes sites e aplicativos acessados em diversos países do mundo estão fora do ar devido a uma falha na Amazon Web Services (AWS). A AWS é a divisão de computação em nuvem da Amazon, e sua infraestrutura sustenta milhões de sites e plataformas de grandes empresas.

Canva, Snapchat, Duolingo e Roblox são alguns dos serviços afetados.

A AWS afirma que está trabalhando para corrigir o problema e "identificou uma possível causa". A empresa disse em seu comunicado mais recente haver "sinais significativos de recuperação".

A lista de serviços afetados inclui:

  • Snapchat
  • Zoom
  • Roblox
  • Clash Royale
  • My Fitness Pal
  • Life360
  • Clash of Clans
  • Fortnite
  • Canva
  • Wordle
  • Signal
  • Coinbase
  • Duolingo
  • Slack
  • Smartsheet
  • PokemonGo
  • Epic Games
  • PlayStation Network
  • Peloton
  • Rocket League

No Reino Unido, foram registrados problemas em aplicativos de bancos e até mesmo na HM Revenue and Customs (o órgão da receita britânica).

A Amazon Web Services disse em um comunicado no começo desta manhã: "Estamos vendo sinais significativos de recuperação. A maioria das solicitações [por serviço] deve estar sendo atendida".

"Continuamos trabalhando em um acúmulo de solicitações na fila. Continuaremos fornecendo informações adicionais", afirmou a AWS em seu site.

Horas antes a AWS havia dito ter identificado "uma possível causa para as taxas de erro das APIs do DynamoDB na região US-EAST-1 (Leste 1 dos EUA)".

"Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação."

O Downdetector, um serviço que monitora interrupções de serviços na internet, disse à BBC que recebeu mais de quatro milhões de relatos de problemas em todo o mundo apenas nesta manhã — mais que o dobro dos 1,8 milhão de relatos recebidos normalmente a cada dia.

Especialistas dizem que é pouco comum que diversos sites caiam ao mesmo tempo por causa de apenas uma única interrupção de serviço, mas que isso pode estar ficando mais frequente porque muitas plataformas usam o mesmo provedor para seus serviços.

A Amazon Web Services, por exemplo, é uma grande provedora de serviços de computação em nuvem. Quando há algum problema, ele pode se espalhar para o vasto número de sites que dependem dele.

