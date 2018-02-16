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Crise migratória

Caminhão é flagrado com 22 imigrantes ilegais em Emirados Árabes

O país costuma atrair clandestinos por causa da oferta de trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 17:00

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 17:00

Imigrantes ilegais escondidos em caminhão betoneira Crédito: Reprodução/Twitter
A criatividade, a ousadia e o desespero de imigrantes ilegais provocaram mais uma cena insólita nesta semana. Vinte e dois deles foram flagrados em um caminhão betoneira por agentes alfandegários de Sharjah (Emirados Árabes Unidos).
Ao passar por um posto de controle fronteiriço em Khatam Milaha, o veículo foi submetido a verificação com equipamento que utiliza tecnologia térmica. Foi quando foram reveladas as silhuetas dos imigrantes ilegais. Não havia cimento no compartimento.
Segundo o Departamento de Aduana de Sharjah, o grupo era composto por 21 asiáticos e um africano. Os Emirados Árabes Unidos atraem muitos imigrantes ilegais por causa da oferta de trabalho em muitos setores e por ter um regime islâmico sem o radicalismo de muitos vizinhos no Oriente Médio.

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