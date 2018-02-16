Caminhão é flagrado com 22 imigrantes ilegais em Emirados Árabes

Imigrantes ilegais escondidos em caminhão betoneira Crédito: Reprodução/Twitter

A criatividade, a ousadia e o desespero de imigrantes ilegais provocaram mais uma cena insólita nesta semana. Vinte e dois deles foram flagrados em um caminhão betoneira por agentes alfandegários de Sharjah (Emirados Árabes Unidos).

Ao passar por um posto de controle fronteiriço em Khatam Milaha, o veículo foi submetido a verificação com equipamento que utiliza tecnologia térmica. Foi quando foram reveladas as silhuetas dos imigrantes ilegais. Não havia cimento no compartimento.