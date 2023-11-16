Câmara dos EUA reúne evidências de crimes de George Santos

O Comitê de Ética da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos afirmou nesta quinta-feira (16) ter encontrado "evidências substanciais" de que o deputado George Santos violou a lei federal, reportou o jornal americano The New York Times.

George Santos foi eleito deputado pelo Republicanos, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução

O anúncio encerra uma investigação de quase nove meses contra o político de origem brasileira — e abre caminho para mais uma tentativa de expulsá-lo da Casa.

As descobertas foram apresentadas em um relatório de 56 páginas do Comitê de Ética. Nele, estão reunidos evidências de que Santos usou fundos de campanha para fins pessoais (botox, itens de grifes de luxo, viagens para Atlantic City e os Hamptons e até gastos no OnlyFans, plataforma de streaming de conteúdos eróticos); enganou doadores; e apresentou dados financeiros falsos ou incompletos, entre outros.

Ainda de acordo com o Times, todos os membros do Comitê votaram para encaminhar suas conclusões ao Departamento de Justiça. Em comunicado, afirmam que o republicano "merece uma condenação pública, está aquém da dignidade exigida por seu cargo e trouxe sério descrédito à Câmara".