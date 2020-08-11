Brasil deve enviar pelo menos seis toneladas de mantimentos ao Líbano

Imagem de drone mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano Crédito: Hussein Malla/AP/Estadão Conteúdo

O governo brasileiro pretende enviar a Beirute, no Líbano, na próxima quarta-feira (12), pelo menos seis toneladas de alimentos, insumos e remédios.

Os mantimentos serão transportados por uma aeronave KC-390, que acompanhará a missão humanitária brasileira ao país do Oriente Médio atingido por uma grande explosão na última terça-feira (4)

Na lista, estão o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, e o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o suplente da senadora Rose de Freitas (Podemos), Luiz Pastore (MDB).

O grupo deve chegar na quinta-feira (13) ao Líbano, onde cumprirá agenda de encontros com autoridades locais do Executivo e do Legislativo. A expectativa é de que retorne ao Brasil na sexta (14).

O KC-390 transportará também ventiladores pulmonares, máscaras cirúrgicas, kits de primeiros-socorros e material de construção, além de ao menos 500 cestas básicas e meia tonelada de medicamentos e equipamentos doadas pela Câmara de Comércio Brasil-Líbano.

Já a comitiva será transportada em uma segunda aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB ), que deve levar também 16 médicos e enfermeiros voluntários para atuar no país. Segundo assessores presidenciais, navios de carga serão enviados ao Líbano com cerca de 4.000 toneladas de cereais.

"As relações entre o Brasil e o Líbano são afetuosas e profundas. Hoje, há mais libaneses no Brasil do que no Líbano. O Brasil faria isso por qualquer país, mas a comunidade libanesa tem muita importância no país", disse Skaf à reportagem.