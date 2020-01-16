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Vitória nas eleições

Bolsonaro parabeniza Boris Johnson e fala em manter histórica parceria

Líder do Partido Conservador, Boris conquistou a maioria absoluta na Câmara dos Comuns nas eleições gerais de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 10:34

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 10:34

Presidente da Repu?blica, Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira (15) numa rede social que havia conversado com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para cumprimentá-lo "por sua grande vitória nas eleições britânicas", em dezembro.
Líder do Partido Conservador, Boris conquistou a maioria absoluta na Câmara dos Comuns nas eleições gerais de dezembro. "Discutimos as ótimas perspectivas para nossa relação bilateral e concordamos em manter estreito contato para fortalecer ainda mais a histórica parceria entre nossos países", escreveu.
Com o resultado das eleições de dezembro, o primeiro-ministro deve aprovar com facilidade o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia até 31 de janeiro, como prometeu. À época, Boris disse que o resultado demonstra legitimidade para que ele avance no brexit.

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Já o principal derrotado, o líder trabalhista Jeremy Corbyn, afirmou que não voltará a liderar seu partido em outras eleições, mas deve continuar no posto até que a agremiação escolha um novo líder, provavelmente em março.
No dia 9, os deputados britânicos aprovaram a versão final do acordo do brexit depois de mais de três anos. A aprovação pelos parlamentares era considerada a etapa mais difícil de toda a longa negociação do divórcio com a Europa.

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