Bolsonaro parabeniza Boris Johnson e fala em manter histórica parceria

Presidente da Repu?blica, Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira (15) numa rede social que havia conversado com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para cumprimentá-lo "por sua grande vitória nas eleições britânicas", em dezembro.

Líder do Partido Conservador, Boris conquistou a maioria absoluta na Câmara dos Comuns nas eleições gerais de dezembro. "Discutimos as ótimas perspectivas para nossa relação bilateral e concordamos em manter estreito contato para fortalecer ainda mais a histórica parceria entre nossos países", escreveu.

Com o resultado das eleições de dezembro, o primeiro-ministro deve aprovar com facilidade o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia até 31 de janeiro, como prometeu. À época, Boris disse que o resultado demonstra legitimidade para que ele avance no brexit.

Já o principal derrotado, o líder trabalhista Jeremy Corbyn, afirmou que não voltará a liderar seu partido em outras eleições, mas deve continuar no posto até que a agremiação escolha um novo líder, provavelmente em março.