Bolsonaro faz motociata e discursa em igreja com foragido na plateia

O presidente Jair Bolsonaro reuniu apoiadores em uma motociata em Orlando, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro (PL) juntou cerca de 350 motocicletas e seus donos em frente a uma igreja evangélica em Orlando, nos Estados Unidos , na manhã deste sábado (11). Em seguida, eles saíram em grupo pelas ruas dos arredores.

Antes da motociata, Bolsonaro discursou na igreja, onde estava o blogueiro Allan dos Santos, considerado foragido da Justiça. "O que mais peço a vocês é orações, entendimento, porque nós não podemos errar. Creio que aquela primeira frase do livro de João 8:32 já é uma realidade. A verdade. Outra [frase] que diz que por falta de conhecimento meu povo pereceu. Eu entendo que vocês hoje já entendem o que é a política de verdade no Brasil", afirmou.

Depois, ele fez um novo pronunciamento do lado de fora, onde cerca de 2 mil pessoas, nas estimativas da igreja, esperavam-no no estacionamento. Ele falou de cima de um jipe. Apoiadores agitavam bandeiras e roncavam os motores para demonstrar apoio, sob sol forte e calor de 30ºC.

Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas, que aconteceu em Los Angeles, e teve reunião bilateral com o presidente americano, Joe Biden. Em diferentes ocasiões, Bolsonaro ecoou o discurso fantasioso de que houve fraude na eleição que levou o democrata ao poder.

FORAGIDO

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos --investigado no inquérito das fake news e de atos antidemocráticos e considerado foragido após ter sua prisão decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes-- estava na plateia do discurso presidencial deste sábado e publicou vídeo em que acompanha o discurso presidencial, nas primeiras fileiras da igreja. Santos veio a Orlando participar do primeiro Congresso Conservador Brasileiro da Flórida, organizado pelo grupo Yes Brazil USA.

Mais cedo, Bolsonaro disse que não combinou um encontro com Santos, mas que não recusaria a conversa. "Se ele estiver presente, falo com ele. É um cidadão brasileiro. Se expressou, se foi bem ou mal, mas sua pena jamais poderia ser ameaça de prisão", afirmou. Questionado se o gesto poderia ser visto como uma afronta ao STF, que ordenou a prisão de Santos, o presidente respondeu que "os ministros precisam entender que não são deuses". "Todos somos autoridades subordinadas à Constituição."

Depois de um breve discurso, o presidente subiu em uma moto e partiu para o passeio, seguido por cerca de 350 motos, na estimativa do Planalto, e mais dezenas de carros, decorados com muitas bandeiras do Brasil, algumas dos EUA, cartazes de apoio ao presidente e alguns com críticas à imprensa e à esquerda.

O grupo rodou por cerca de 40 minutos pelas ruas próximas, onde há parques de diversão e comércios, em uma rota combinada com a policia local. As motos que ficaram mais próximas do presidente foram revistadas pela polícia e pelo serviço secreto, que ajuda a proteger Bolsonaro em seus deslocamentos.

Na chegada, Bolsonaro foi cercado por apoiadores ao descer da moto e houve empurra-empurra entre agentes brasileiros e americanos e o público. O presidente entrou no carro, rodou alguns metros de pé nele, com a porta aberta, antes de partir para o almoço, em uma churrascaria brasileira, junto com a comitiva.