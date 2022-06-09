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Meia-entrada

Militares da FAB ganham promoção para assistir a 'Top Gun' em cinemas

O filme estrelado por Tom Cruise é uma refilmagem do clássico homônimo do cinema de ação dos anos 1980. A obra retrata um grupo de pilotos de aviões da Marinha americana

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 15:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2022 às 15:38
Militares da Força Aérea Brasileira, a FAB, ganharam desconto de meia-entrada para assistir ao filme "Top Gun: Maverick" nas redes de cinema Kinoplex, de acordo com um tuíte do comandante da FAB, o tenente-brigadeiro-do-ar Carlos de Almeida Baptista Junior, publicado nesta quarta (8).
FAB e Kinoplex em parceria ganha x ganha. Mais de 13 mil militares já assistiram a 'Top Gun' na rede Kinoplex... Promoção prorrogada por mais um mês", escreveu Baptista na publicação, que foi compartilhada pela conta oficial da Força Aérea Brasileira.
"Top Gun: Maverick" está entre os filmes mais esperados de 2021 Crédito: Paramount Pictures/Divulgação
Segundo as imagens anexadas à mensagem pelo brigadeiro, a parceria entre o órgão das Forças Armadas e a rede de cinemas já acontecia antes do início de junho e garante o desconto a um militar e a um acompanhante em todas as salas Kinoplex durante este mês.
"Basta [ao integrante do órgão das Forças Armadas] apresentar sua identidade militar na bombonière dos cinemas Kinoplex ou comprar pelo site kinoplex.com.br, selecionando a opção 'meiafab'", afirma o comunicado.
O filme estrelado por Tom Cruise é uma refilmagem do clássico homônimo do cinema de ação dos anos 1980. A obra retrata um grupo de pilotos de aviões da Marinha americana e contém cenas carregadas de nacionalismo.
Na esteira do lançamento da nova versão do filme, a FAB lançou no mês passado uma campanha de promoção institucional. Imagens de aviões militares brasileiros são exibidas em um vídeo que contém a mensagem "aqui os Top Guns são reais", em um incentivo para que jovens façam parte do órgão militar.

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