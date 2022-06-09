Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Editores pelo mundo cobram Bolsonaro por busca de indigenista e jornalista desaparecidos no AM
Jornalismo

Editores pelo mundo cobram Bolsonaro por busca de indigenista e jornalista desaparecidos no AM

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi cobrado por editores de alguns dos principais jornais e organizações de mídia no mundo a intensificar com urgência recursos e esforços para encontrar o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 14:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2022 às 14:40
O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi cobrado por editores de alguns dos principais jornais e organizações de mídia no mundo a intensificar com urgência recursos e esforços para encontrar o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, desaparecidos na região do Vale do Javari, no Amazonas, desde domingo (5).
O apelo, que manifesta "extrema preocupação com a segurança e paradeiro de Phillips e Pereira", foi publicado pelo jornal The Guardian nesta quinta-feira (9).
Caminhões com telas exibem imagem e mensagens sobre desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira pelas ruas de Los Angeles (EUA)
Caminhões com telas exibem imagem e mensagens sobre desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira pelas ruas de Los Angeles (EUA) Crédito: Divulgação / Folha de SP
O jornal britânico encabeça a lista de assinaturas da carta aberta ao lado do americano The Washington Post, publicações para as quais o jornalista colaborava como freelancer.
Phillips é destacado na carta como um jornalista globalmente respeitado, com profundo amor pelo Brasil e por sua população.
Assinam veículos e organizações como The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg News, The Associated Press, Pulitzer Center, ProPublica, The Intercept, Agência Pública de Jornalismo Investigativo e Repórteres sem Fronteiras.
Até a manhã desta quinta-feira, executivos de ao menos 20 veículos de mídia haviam assinado o documento, entre eles o diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila.
"Como editores e colegas que trabalharam com Dom, nós estamos muito preocupados com relatos do Brasil de que os esforços de busca e resgate até agora têm recursos mínimos, com as autoridades nacionais demorando a oferecer assistência limitada."
"Pedimos que urgentemente intensifiquem os recursos e esforços para localizar Dom e Bruno, e que forneça todo o apoio possível às suas famílias e amigos", diz a carta, endereçada também aos ministros da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil.

Veja Também

Suspeito foi visto seguindo jornalista e indigenista no Amazonas

Bolsonaro diz que desaparecimento de jornalista e indigenista pode ser acidente ou execução

Preso suspeito de envolvimento no sumiço de indigenista e jornalista no AM

O documento também destaca que familiares, amigos e colegas solicitaram repetidamente a assistência de autoridades locais, estaduais e nacionais e de serviços de emergência.
O The Guardian também publicou um editorial convocando governos e organizações a pressionarem Bolsonaro, classificado pela publicação como líder da extrema-direita.
"É altamente improvável que o governo mude de rumo sem pressão internacional", diz o editorial, que destaca que isso precisa ser levado em contra para que o desaparecimento tenha uma resposta adequada.
A lista completa dos signatários da carta:
  • Katharine Viner, editora-chefe do "Guardian News & Media" 
  • Sally Buzbee, editora-executiva do "The Washington Post" 
  • Dean Baquet, editor-executivo do "The New York Times" 
  • Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha 
  • Nancy Barnes, vice-presicente sênior de notícias e diretora editorial da "NPR" 
  • John Micklethwait, editor-chefe da "Bloomberg News" 
  • Julie Pace, vice-presicente sênior e editora-executiva da "Associated Press" 
  • Juan Forero, chefe na América do Sul do "The Wall Street Journal" 
  • Marina Walker Guevara, editora-executiva do "Pulitzer Center" 
  • Rozina Breen, editora-chefe e CEO do "The Bureau of Investigative Journalism" 
  • Stephen Engelberg, editor-chefe da "ProPublica" 
  • Paul Webster, editor do "The Observer" 
  • Jason Ukman, editor-chefe do "Stat" 
  • Thiago Domenici, diretor da "Agência Pública de Jornalismo Investigativo" 
  • Rhett Butler, fundador e CEO da "Mongabay" 
  • Peter Wolodarski, editor-chefe do "Dagens Nyheter" 
  • Roger Hodge, editor-adjunto do "The Intercept" 
  • Felipe Maciel, editor-executivo da "agência Epbr" 
  • Phil Chetwynd, diretor global de notícias da "AFP" 
  • Emmanuel Colombié, diretor para a América Latina da "Repórteres sem Fronteiras" 
  • Lynette Clemetson, diretora da "Centro Wallace House para Jornalistas" 
  • Quinn McKew, diretora executiva da "Artigo 19" 
  • Gregory Feifer, diretor executo do ICWA "(Institute of Current World Affairs)" 
  • Lindsey Hilsum, editor internacional do "Channel 4 News" 
  • Christina Lamb, chefe dos correspondentes estrangeiros do "Sunday Times" 
  • Krishnan Guru-Murthy, apresentador do "Channel 4 News" 
  • Jon Lee Anderson, biógrafo e escritor do "The New Yorker"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Jair Bolsonaro jornalismo Índigenas Amazonas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Osso para cachorro: 5 perigos do alimento para o animal
Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
Escola estadual de Linhares instala câmeras em banheiros e gera polêmica
A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados