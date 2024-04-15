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BBC Brasil

Bispo é esfaqueado em igreja em segundo ataque em Sydney em 3 dias

O bispo teria sido esfaqueado enquanto fazia um sermão que estava sendo transmitido ao vivo pela internet
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

15 abr 2024 às 09:18

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 09:18

Um bispo e várias outras pessoas foram esfaqueadas durante um sermão em Sydney que estava sendo transmitido online, segundo a mídia local.
O incidente teria acontecido na noite desta segunda-feira (15/4) no subúrbio de Wakeley.
A polícia disse ter respondido após relatos de que várias pessoas foram esfaqueadas na área.
Eles acrescentaram que nenhum dos ferimentos foi considerado fatal. Um homem foi preso.
Não está claro qual arma foi usada no ataque.
O esfaqueamento ocorreu dois dias depois de seis pessoas terem sido mortas em um shopping da mesma cidade.
O agressor foi posteriormente morto a tiros por um policial.
Não há nada que sugira que os dois eventos estejam ligados.

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