Bispo é esfaqueado em igreja em segundo ataque em Sydney em 3 dias

Um bispo e várias outras pessoas foram esfaqueadas durante um sermão em Sydney que estava sendo transmitido online, segundo a mídia local.

O incidente teria acontecido na noite desta segunda-feira (15/4) no subúrbio de Wakeley.

A polícia disse ter respondido após relatos de que várias pessoas foram esfaqueadas na área.

Eles acrescentaram que nenhum dos ferimentos foi considerado fatal. Um homem foi preso.

Não está claro qual arma foi usada no ataque.

O agressor foi posteriormente morto a tiros por um policial.