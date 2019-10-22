Phoenix

Bebê que nasceu menor que Barbie nos EUA sobrevive e chega aos 7 kg

A menina teve alta do hospital nesta segunda-feira (21) após ficar cinco meses internada

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 16:57 - Atualizado há 6 anos

Agência FolhaPress - A bebê americana Kallie Bender, que nasceu com seis meses e apenas 360 gramas, conseguiu se recuperar, ganhar peso e sobreviveu. A recém-nascida teve alta do hospital nesta segunda-feira (21) após ficar cinco meses internada.

Para se ter uma ideia do quão pequena nasceu Bender, ela era menor que uma boneca Barbie. Até a aliança do pai dela servia de pulseira na bebê, segundo informou o jornal The Mirror.

No dia do nascimento, os pais Ebonie e Dameon Bender ouviram dos médicos que Kallie não sobreviveria, mas depois do tratamento e internação na terapia intensiva neonatal, ela conseguiu chegar aos 7 kg.

A bebê passou por uma cirurgia cardíaca complexa e uma série de outros procedimentos médicos e, cinco meses depois, ela recebeu alta do Hospital e Centro Médico Dignity Health St. Joseph, em Phoenix, nos Estados Unidos. "Ela é uma lutadora incrível e mal posso esperar para ver a personalidade que ela trará a nossa família", afirmou a mãe da criança que sofreu com uma gravidez de alto risco por sofrer de pressão alta.

Em uma das internações, durante a gravidez, Bender descobriu que a bebê era muito pequena em um exame de ultrassom. Os médicos notaram que havia uma falta de líquido ao redor do bebê devido a uma condição chamada fluxo diastólico final ausente.

