Bebê nascido de embrião congelado por 30 anos bate recorde: 'como filme de ficção científica'

Thaddeus Daniel Pierce, filho de Lindsey e Tim Pierce, nasceu de um embrião que se acredita ter passado o maior tempo congelado até hoje: 31 anos,

Lindsey, de 35 anos, e Tim Pierce, de 34, tiveram seu filho, Thaddeus Daniel Pierce, no sábado (26/7). A mãe contou à revista MIT Technology Review que, para sua família, "parecia algo saído de um filme de ficção científica".>

O casal tentou ter um filho por sete anos, até que decidiu adotar o embrião de Linda Archerd, de 62 anos, e seu marido na época. Ele foi formado em 1994 por meio de fertilização in vitro .>

Na época, Archerd criou quatro embriões. Um deles se tornou sua filha, agora com 30 anos de idade. Os outros três foram mantidos armazenados.>

Mesmo depois de se separar do marido, ela não quis destruir os embriões, doá-los para pesquisa, nem oferecer de forma anônima para outra família. Ela conta que foi importante se envolver com o bebê, para que ele se relacionasse com sua filha adulta.>