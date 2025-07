Mundo

Avião de passageiros faz 'manobra agressiva' para evitar colisão com bombardeiro B-52 nos EUA

Piloto pediu desculpas aos passageiros e foi aplaudido após fazer a manobra e pousar em segurança

Um piloto da Delta Air Lines foi obrigado a realizar uma "manobra agressiva" para evitar uma possível colisão no ar com uma aeronave militar dos Estados Unidos antes de pousar no estado de Dakota do Norte.>