Atirador no Texas deixa pelo menos cinco mortos e 21 feridos

Publicado em 1 de setembro de 2019 às 00:03
- Atualizado há 6 anos
Pelo menos cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas nas cidades de Odessa e Midland, no oeste do Texas, depois de um homem abrir fogo contra pessoas aleatórias na tarde deste sábado, 31, informou a polícia de Odessa. Entre as vítimas do ataque, estão três policiais.
A polícia de Midland afirmou que um atirador ativo foi morto no cinema Cinergy, em Odessa, e que não havia outros. Mais cedo, oficiais disseram acreditar que havia dois atiradores em veículos separados na área.
O governador do Texas, Greg Abbott, declarou que está "de coração partido por esse ataque sem sentido e covarde". Ele planeja viajar para Odessa neste domingo (01).
O presidente americano Donald Trump escreveu no Twitter que havia sido informado sobre o tiroteio no Texas pelo procurador-geral William Barr. "O FBI e a polícia estão totalmente envolvidos", afirmou.
