Atentado em mesquita deixa 62 mortos no Afeganistão

Várias explosões no leste do Afeganistão desabaram o teto de uma mesquita matando pelo menos 62 pessoas e ferindo uma centena.
O porta-voz do governado da província de Nangarhar, citado pela agência Reuters, afirmou que tinham sido colocados explosivos dentro da mesquita de Jawdara, no distrito de Haska Mena.
Um membro do conselho provincial de Nangarhar disse que uma escavadora retira os corpos entre as ruínas e que o número de mortos irá provavelmente aumentar.
Malik Mohammadi Gul Shinwari, uma autoridade tribal da localidade, acrescentou que a mesquita ficou completamente destruída.
Embora ninguém tenha reivindicado o atentado, o Governo de Cabul acusou os talibans e disse que se tratara de um atentado suicida.
Suhail Shaheen, um porta-voz dos talibans, negou qualquer responsabilidade no atentado e apresentou uma versão diferente, invocando testemunhas que presenciaram um ataque de morteiros contra a mesquita.
