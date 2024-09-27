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Conflito no Oriente Médio

Ataque israelense mata nove pessoas da mesma família no Líbano

Em um comunicado, o Hezbollah disse ter respondido dessa forma aos bombardeios "selvagens" de Israel contra as localidades e os civis libaneses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 set 2024 às 09:36

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 09:36

Manifestantes seguram um caixão simulado com uma foto do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi morto no Irã, durante um protesto contra seu assassinato, em Beirute, Líbano, em 2 de agosto de 2024.
Um protesto contra o assassinato do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã, em Beirute Crédito: REUTERS/Emilie Madi
Um ataque israelense nesta sexta-feira (27) teria matado nove pessoas da mesma família na cidade fronteiriça de Shebaa, no sul do Líbano, incluindo quatro crianças, disse o prefeito Mohammad Saab à Reuters. O Exército de Israel afirmou que as forças do país atacaram 75 alvos do Hezbollah, no sul e no leste do Líbano, na quinta (26).
Em 24 horas, 92 pessoas morreram e outras 153 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde libanês. Na cidade de Yunin, ao menos 20 pessoas, quase todas de nacionalidade síria, foram mortas. O grupo extremista, por sua vez, teria disparado ao menos 80 foguetes contra o território israelense. Não há relatos de vítimas ou de danos significativos.
O Hezbollah anunciou nesta sexta ter disparado uma série de foguetes contra a região de Tiberíades, no norte de Israel e a cerca de 30 km da fronteira com o Líbano. Em um comunicado, o grupo disse ter respondido dessa forma aos bombardeios "selvagens" de Israel contra as localidades e os civis libaneses. O exército israelense indicou por sua vez que quatro drones e vários projéteis entraram em seu território a partir do Líbano, e especificou que vários foguetes foram interceptados.
Familiares de uma adolescente brasileira de 16 anos afirmam que ela foi morta no Líbano durante ataques aéreos feitos por Israel. Se confirmado, o caso pode fazer dela a segunda vítima nascida no Brasil desde que as forças de Tel Aviv ampliaram as ofensivas contra o Hezbollah em território libanês.

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