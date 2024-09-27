Ataque israelense mata nove pessoas da mesma família no Líbano

Um protesto contra o assassinato do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã, em Beirute Crédito: REUTERS/Emilie Madi

Um ataque israelense nesta sexta-feira (27) teria matado nove pessoas da mesma família na cidade fronteiriça de Shebaa, no sul do Líbano, incluindo quatro crianças, disse o prefeito Mohammad Saab à Reuters. O Exército de Israel afirmou que as forças do país atacaram 75 alvos do Hezbollah, no sul e no leste do Líbano, na quinta (26).

Em 24 horas, 92 pessoas morreram e outras 153 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde libanês. Na cidade de Yunin, ao menos 20 pessoas, quase todas de nacionalidade síria, foram mortas. O grupo extremista, por sua vez, teria disparado ao menos 80 foguetes contra o território israelense. Não há relatos de vítimas ou de danos significativos.

O Hezbollah anunciou nesta sexta ter disparado uma série de foguetes contra a região de Tiberíades, no norte de Israel e a cerca de 30 km da fronteira com o Líbano. Em um comunicado, o grupo disse ter respondido dessa forma aos bombardeios "selvagens" de Israel contra as localidades e os civis libaneses. O exército israelense indicou por sua vez que quatro drones e vários projéteis entraram em seu território a partir do Líbano, e especificou que vários foguetes foram interceptados.