Conflito no Oriente Médio

Ataque israelense atinge centro de Beirute, diz fonte de segurança

Vários meios de comunicação locais libaneses afirmaram que o ataque teve como alvo a zona de Al Bashura, no coração da capital libanesa

1 min de leitura min de leitura

Vista de prédio danificado após ataque aéreo israelense em Beirute, capital do Líbano, nesta quarta-feira, 2. . (HUSSEIN MALLA)

Um ataque israelense na madrugada de quinta-feira (horário local) atingiu a cidade de Beirute, não muito longe do centro, disse uma fonte de segurança à Reuters. Testemunhas no centro de Beirute ouviram uma enorme explosão. As forças israelenses confirmaram um ataque aéreo contra um edifício no centro de Beirute, enquanto fonte do Hezbollah denunciou três ataques nos subúrbios a sul de Beirute, segundo a RTP.

A nota do Exército israelense afirmou que o ataque foi preciso. Vários meios de comunicação locais libaneses afirmaram que o ataque teve como alvo a zona de Al Bashura, no coração da capital libanesa. O jornal libanês Annahar referiu que o ataque foi dirigido contra uma sede da Autoridade Islâmica de Saúde, uma organização ligada ao Hezbollah e responsável pela prestação de cuidados e serviços de saúde. Até ao momento, este ano, as sedes desta organização em diferentes locais do Líbano, bem como as ambulâncias do Departamento de Defesa Civil, têm sido alvo de bombardeios de Israel.

De acordo com o Ministério da Saúde libanês, 46 pessoas já morreram e 85 ficaram feridas em ataques israelenses no Líbano nas últimas 24 horas. Os militares israelenses sofreram pelo menos oito mortes nos combates no sul do Líbano, segundo a TV portuguesa RTP.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta