Mundo

Ataque hacker desvia centenas de milhões de reais e afeta Pix; o que se sabe

O Banco Central não forneceu mais detalhes sobre o ataque, mas afirmou em comunicado que ordenou uma empresa que bloqueasse o acesso das instituições financeiras à infraestrutura que opera.

Isso fez com que os clientes das instituições atendidas pela empresa ficassem sem acesso ao Pix.

Reportagem do jornal O Globo afirma que criminosos teriam conseguido desviar recursos de contas de oito instituições financeiras, no valor de ao menos R$ 800 milhões, segundo relatos de pessoas a par do assunto. Já o jornal econômico Valor Econômico cita uma fonte que diz que cerca de R$ 400 milhões foram roubados.