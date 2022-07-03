Ataque a tiros em shopping na Dinamarca deixa mortos e feridos, diz polícia

A polícia dinamarquesa afirmou que várias pessoas morreram baleadas neste domingo (3) em um shopping center na capital, Copenhague, em um ataque que a prefeita descreveu como "muito grave". Uma pessoa foi presa, e não há informações até o momento sobre o número de feridos.

O tiroteio ocorreu no shopping center Field's, no bairro de Amager, entre o centro e o aeroporto. O chefe da polícia, Soren Thomassen, disse que o suspeito é um homem de 22 anos de nacionalidade dinamarquesa e acrescentou que não se pode descartar que tenha sido um ataque terrorista. Ele afirmou ainda que não há indicação de que exista outro atirador no local.

Shopping center Field's, na Dinamarca Crédito: Photography by Matthew James

Um porta-voz do Rigshospitalet, o principal hospital de Copenhague, informou à Reuters que recebeu um "pequeno grupo de pacientes" para tratamento, possivelmente mais de três, e que cirurgiões e enfermeiros foram chamados para reforçar a equipe.

No Twitter, a polícia postou que agentes foram enviados ao local após relatos de um tiroteio, aconselhou quem estivesse dentro do centro comercial a ficar parado e aguardar a ajuda da agentes e pediu que os moradores da cidade ficassem longe da área.

"Estamos no local, tiros foram disparados, e várias pessoas, atingidas", escreveu a polícia, que também pediu que fossem enviados a eles imagens e outros detalhes relevantes do ataque. ​Não foram divulgadas mais informações sobre a prisão.

"Ainda não sabemos ao certo quantos estão feridos ou mortos, mas é muito grave", afirmou a prefeita Sophie Haestorp Andersen em um post no Facebook.

A mídia local publicou imagens de policiais fortemente armados no local e de pessoas correndo para fora do shopping. Imagens publicadas pelo jornal Ekstra Bladet mostraram uma pessoa sendo transportada por equipes de resgate para uma ambulância em uma maca.

Um evento no sul da Dinamarca para comemorar o fim das três primeiras etapas da corrida de ciclismo Tour de France, organizado pelo príncipe herdeiro dinamarquês e com a presença da primeira-ministra Mette Frederiksen, foi cancelado na noite de domingo, informou a Casa Real em seu comunicado.