Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mais de 40 pessoas são encontradas mortas em caminhão abandonado nos EUA
Texas

Mais de 40 pessoas são encontradas mortas em caminhão abandonado nos EUA

Há suspeita de que os corpos sejam de imigrantes que entraram no país de maneira irregular

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 07:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2022 às 07:44
Ao menos 46 pessoas foram encontradas mortas nesta segunda-feira (27) dentro e ao redor de um caminhão abandonado na cidade de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Acredita-se que as vítimas sejam imigrantes que entraram no país de maneira irregular. As informações são do jornal The New York Times.
Policiais isolam área em que corpos foram encontrados dentro de caminhão abandonado em San Antonio, nos EUA.
Policiais isolam área em que corpos foram encontrados dentro de caminhão abandonado em San Antonio, nos EUA. Crédito: Kaylee Greenlee/Reuters
Outras 12 pessoas foram encontradas com vida e levadas para hospitais locais, segundo autoridades. O Departamento de Segurança Interna dos EUA investiga o caso, e policiais fazem buscas pelo motorista do veículo.
O caminhão foi deixado perto de uma linha de trem e de um terreno com carros abandonados em uma área remota na zona sul da cidade. Imagens publicadas nas redes sociais mostram carros da polícia e ambulâncias ao redor do veículo. A causa das mortes e as nacionalidades das vítimas ainda são desconhecidas. O ministro de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, afirmou que o cônsul mexicano está indo para o local.
San Antonio, no estado do Texas, fica a aproximadamente 250 quilômetros da fronteira com o México. A cidade registrou forte calor nesta segunda, com temperatura máxima de 39,4ºC.

Veja Também

Suspeito de assassinar o DJ Thiago Crei é preso em Vila Velha

Homem é preso ao tentar invadir casa da ex para instalar câmera

Cidades do Sul do ES registram aumento de assassinatos em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos México Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados