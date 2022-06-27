Homem é preso ao tentar invadir casa da ex para instalar câmera

Um homem de 43 anos acabou preso quando tentava invadir a casa da ex-esposa — que já tinha uma medida protetiva contra ele — para instalar uma câmera no quarto, a fim de flagrar possíveis relações sexuais dela . O caso aconteceu na última quinta-feira (23), na cidade de Piracanjuba, em Goiás.
De acordo com informações divulgadas pelo UOL, a Polícia Civil informou que o casal manteve relacionamento por 13 anos, chegando ao fim por violências físicas e psicológicas que a mulher, hoje com 49 anos, sofria. No entanto, o ex-marido não aceitou o término e foi flagrado tentando entrar na residência dela.
O homem foi preso com um equipamento em mãos e admitiu aos policiais que a ideia era instalar o aparelho para gravar atos sexuais da ex-esposa com eventuais parceiros. Ele foi detido por perseguição, ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva. O caso segue sob investigação.