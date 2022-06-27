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Crime em Goiás

Homem é preso ao tentar invadir casa da ex para instalar câmera

Segundo a Polícia Civil, intenção do suspeito era flagrar a ex em eventuais relações sexuais com outro parceiro. Os dois estavam separados e o preso não aceitava o término

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2022 às 17:57
À esquerda, o homem preso em Goiás na última quinta-feira (23); à direita, o equipamento que ele iria instalar no quarto da ex
À esquerda, o homem preso na última quinta-feira (23); à direita, o equipamento que ele iria instalar no quarto da ex Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Goiás
Um homem de 43 anos acabou preso quando tentava invadir a casa da ex-esposa — que já tinha uma medida protetiva contra ele — para instalar uma câmera no quarto, a fim de flagrar possíveis relações sexuais dela . O caso aconteceu na última quinta-feira (23), na cidade de Piracanjuba, em Goiás.
De acordo com informações divulgadas pelo UOL,  a Polícia Civil informou que o casal manteve relacionamento por 13 anos, chegando ao fim por violências físicas e psicológicas que a mulher, hoje com 49 anos, sofria. No entanto, o ex-marido não aceitou o término e foi flagrado tentando entrar na residência dela.
O homem foi preso com um equipamento em mãos e admitiu aos policiais que a ideia era instalar o aparelho para gravar atos sexuais da ex-esposa com eventuais parceiros. Ele foi detido por perseguição, ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva. O caso segue sob investigação.

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