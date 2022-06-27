Jovem ateia fogo em colega por atraso na entrega de lanches em SP

Segundo informações do g1 Rio Preto e Araçatuba , os dois envolvidos na confusão trabalham em uma lanchonete, e o agressor prestou depoimento na Polícia Civil dizendo não se arrepender do que fez. O ataque teria sido motivado por uma discussão sobre demora na entrega de lanches. A vítima — que ficou com 50% do corpo queimado — segue internada em estado grave.

Imagens de videomonitoramento as quais o g1 teve acesso mostram que o suspeito jogou álcool no colega de 30 anos e depois ateou fogo nele com um isqueiro. Ainda em chamas, a vítima leva uma facada na região das costas. Outras pessoas que estavam na lanchonete tentaram separar a briga. O agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.