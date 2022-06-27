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Caso de polícia

Jovem ateia fogo em colega por atraso na entrega de lanches em SP

Vítima e agressor trabalham em uma lanchonete; crime foi flagrado por câmeras de monitoramento

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2022 às 16:22
Um jovem de 23 anos foi preso após atear fogo em um colega de trabalho e acertá-lo com um golpe de facão nas costas na última sexta-feira (24), em Birigui, cidade do interior de São Paulo
Segundo informações do g1 Rio Preto e Araçatuba, os dois envolvidos na confusão trabalham em uma lanchonete, e o agressor prestou depoimento na Polícia Civil dizendo não se  arrepender do que fez. O ataque teria sido motivado por uma discussão sobre demora na entrega de lanches. A vítima — que ficou com 50% do corpo queimado — segue internada em estado grave.
Polícia Militar detém homem que ateou fogo em colega de trabalho em SP
Polícia Militar deteve agressor e o encaminhou para a delegacia de Birigui Crédito: Divulgação | Polícia Militar de SP
Imagens de videomonitoramento as quais o g1 teve acesso mostram que o suspeito jogou álcool no colega de 30 anos e depois ateou fogo nele com um isqueiro. Ainda em chamas, a vítima leva uma facada na região das costas. Outras pessoas que estavam na lanchonete tentaram separar a briga.  O agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

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