Ataque a oleodutos da Arábia Saudita amplia tensão com Irã

Em meio à tensão entre Irã e EUA, a Arábia Saudita confirmou ontem que drones carregados com explosivos atingiram poços de petróleo perto de Riad, capital saudita