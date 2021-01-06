Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Associação de empresários dos EUA defende remoção de Trump
Emenda constitucional

Associação de empresários dos EUA defende remoção de Trump

A 25ª emenda estabelece a possibilidade de que o presidente seja removido caso seja considerado incapaz de seguir no cargo pelo vice-presidente e pela maioria de seu gabinete
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2021 às 20:33

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 20:33

Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump, foi derrotado nas eleições de 2020 e se recusa a deixar o cargo Crédito: Shealah Craighead/White House
A NAM, associação americana que reúne empresários industriais, divulgou uma nota na qual defende que o presidente Donald Trump seja removido do cargo por meio da 25ª Emenda.
"O vice-presidente Pence deveria considerar seriamente trabalhar com o gabinete para invocar a 25ª emenda para preservar a democracia", defendeu a entidade, em nota.
A 25ª emenda estabelece a possibilidade de que o presidente seja removido caso seja considerado incapaz de seguir no cargo pelo vice-presidente e pela maioria de seu gabinete.

Veja Também

Mulher é baleada durante invasão ao Congresso dos EUA

Apoiadores de Trump invadem Capitólio e debate sobre eleição é suspenso

Neste caso, o vice deve comunicar por escrito ao comando do Congresso que o titular está incapacitado. Em seguida, ele assume imediatamente como presidente em exercício. Mas o titular do cargo pode, a qualquer momento, enviar uma carta ao comando do Congresso para questionar a decisão, o que dá quatro dias para o vice e o gabinete se posicionarem.
Se eles não se manifestarem nesse período, o presidente volta ao cargo normalmente. Mas se eles novamente informarem ao Legislativo que o presidente segue incapacitado, o caso terá que ser resolvido pelos deputados e senadores. É necessária uma maioria de dois terços em cada Casa para que o presidente seja afastado.

Veja Também

Trump pede que manifestantes saiam do Congresso e voltem para casa 'em paz'

Biden diz que invasão é insurreição e pede a Trump para acabar com violência

Líder republicano no Senado ataca tentativa de Trump de mudar votos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados