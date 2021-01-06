Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump pede que manifestantes saiam do Congresso e voltem para casa 'em paz'
Em vídeo nas redes sociais

Trump pede que manifestantes saiam do Congresso e voltem para casa 'em paz'

O líder da Casa Branca, contudo, voltou a dizer, sem apresentar provas, que a eleição presidencial foi "fraudulenta"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2021 às 19:07

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 19:07

Trump divulga pronunciamento sobre invasão ao Congresso dos EUA
Trump divulga pronunciamento sobre invasão ao Congresso dos EUA Crédito: Reprodução Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um vídeo em suas redes sociais em que pede aos manifestantes que invadiram o Congresso nesta quarta-feira, 6, para que saiam do prédio e voltem para casa "em paz". O líder da Casa Branca, contudo, voltou a dizer, sem apresentar provas, que a eleição presidencial foi "fraudulenta".
O Capitólio foi invadido durante o processo de certificação da vitória de Joe Biden, que assume o cargo no dia 20 de janeiro.
"Eu conheço sua dor, tivemos uma eleição que foi roubada de nós, mas vocês tem que ir para casa agora. Precisamos ter paz. Precisamos ter lei e ordem", disse o republicano. "Não queremos ninguém machucado", frisou.
Trump já havia feito um apelo no Twitter para que seus apoiadores protestassem de modo pacífico.
A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, disse que Guarda Nacional foi enviada para o Congresso.
Já o vice-presidente do país, Mike Pence, pediu o fim da violência.
Antes da invasão no Capitólio, os legisladores aliados de Trump haviam questionado a certificação dos votos do Arizona.
O próprio presidente, por sua vez, declarou que nunca admitirá a derrota para Biden.
O democrata conquistou 306 votos no Colégio Eleitoral, contra 232 do republicano.

Apoiadores de Trump invadem Congresso dos EUA

Veja Também

Biden diz que invasão é insurreição e pede a Trump para acabar com violência

Guarda Nacional será enviada ao Congresso dos EUA, diz jornal

Apoiadores de Trump invadem Capitólio e debate sobre eleição é suspenso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Manifestação Joe Biden
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda
Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados