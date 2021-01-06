Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  Guarda Nacional será enviada ao Congresso dos EUA, diz jornal
Protesto a favor de Trump

Guarda Nacional será enviada ao Congresso dos EUA, diz jornal

Ao todo, 1.100 pessoas vão atuar nos protestos a favor do presidente Donald Trump que acontecem no Capitólio nesta quarta (6)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2021 às 18:41

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 18:41

Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, se reúnem em frente ao Monumento a Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 6 de janeiro de 2021.
Apoiadores de Donald Trump se reúnem em Washington Crédito: JOHN MINCHILLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Toda a Guarda Nacional de Washington D.C. será enviada ao Capitólio nas próximas horas, segundo o jornal Washington Post.
Ao todo, 1.100 pessoas vão atuar nos protestos a favor do presidente Donald Trump que acontecem no Capitólio nesta quarta (6).
O envio das forças foi pedido pela prefeita democrata Muriel E. Bowser, após a invasão do Congresso norte-americano e ações violentas. Uma mulher levou um tiro.
Também a pedido da prefeita, o estado de Virgínia irá enviar 200 homens para Washington.
A princípio, o Departamento de Defesa norte-americano havia resistido a enviar a Guarda Nacional, sugerindo apenas um reforço no policiamento, como uma forma de evitar o envolvimento na política.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Joe Biden
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados