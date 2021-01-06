Guarda Nacional será enviada ao Congresso dos EUA, diz jornal

Toda a Guarda Nacional de Washington D.C. será enviada ao Capitólio nas próximas horas, segundo o jornal Washington Post.
Ao todo, 1.100 pessoas vão atuar nos protestos a favor do presidente Donald Trump que acontecem no Capitólio nesta quarta (6).
O envio das forças foi pedido pela prefeita democrata Muriel E. Bowser, após a invasão do Congresso norte-americano e ações violentas. Uma mulher levou um tiro.
Também a pedido da prefeita, o estado de Virgínia irá enviar 200 homens para Washington.
A princípio, o Departamento de Defesa norte-americano havia resistido a enviar a Guarda Nacional, sugerindo apenas um reforço no policiamento, como uma forma de evitar o envolvimento na política.