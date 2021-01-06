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Tensão no Capitólio

Mulher é baleada durante invasão ao Congresso dos EUA

Uma multidão de defensores de Donald Trump invadiu o Congresso dos EUA na tarde desta quarta, enquanto os parlamentares realizavam a sessão de ratificação da vitória de Biden
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2021 às 18:38

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 18:38

Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, se reúnem em frente ao Monumento a Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 6 de janeiro de 2021.
Apoiadores de Donald Trump se reúnem em Washington Crédito: ANDREW HARNIK/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, está em estado grave após ser baleada dentro do Congresso dos Estados Unidos, segundo as emissoras CNN e MSNBC.
Uma multidão de defensores de Donald Trump invadiu o Congresso dos EUA na tarde desta quarta (6), enquanto os parlamentares realizavam a sessão de ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro.
Não há detalhes sobre as circunstâncias em que ela foi atingida. Segundo a CNN, ela foi atingida no peito. Imagens em redes sociais mostram uma mulher sendo socorrida no chão de um dos ambientes internos do Congresso.
A MSNBC exibiu imagens de uma mulher sendo retirada do Capitólio, com um forte sangramento na região do pescoço.
O deputado Kevin McCarthy disse ter ouvido tiros dentro do Congresso, em entrevista à Fox News.
Imagens de TV mostram manifestantes quebrando janelas para invadir o Congresso. Eles acessaram várias partes do prédio, inclusive o Plenário. Os congressistas foram levados para áreas protegidas, e a sessão de certificação foi interrompida. Não há previsão para que ela seja retomada.

Apoiadores de Trump invadem Congresso dos EUA

Uma hora antes da sessão, Trump fez um comício em Washington e disse à uma multidão que jamais assumirá a derrota para Biden, pois a eleição foi roubada.
No entanto, ele não apresentou nenhuma prova disso, e mais de 60 processos na Justiça recusaram suas queixas de que teria havido fraudes. Biden teve 81 milhões de votos, contra 74 milhões de Trump.

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