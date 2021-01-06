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Durante certificação de eleição

Invasão ao Congresso: Trump pede a apoiadores para que se mantenham pacíficos

Mais cedo, Trump participou de uma manifestação e criticou o que considera fraude na sua derrota eleitoral
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2021 às 18:11

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 18:11

Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, se reúnem em frente ao Monumento a Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 6 de janeiro de 2021
Manifestantes invadem Capitólio durante debate sobre vitória de Biden Crédito: JOHN MINCHILLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao Twitter nesta tarde para pedir a seus partidários que se manifestem apenas de modo pacífico, em meio a confrontos diante do Congresso americano. "Por favor apoiem nossa Polícia do Capitólio e as Forças de Segurança. Eles estão de fato do lado do nosso país. Permaneçam pacíficos!", pediu o atual líder.
Mais cedo, Trump participou de uma manifestação e criticou o que considera fraude na sua derrota eleitoral.
No Capitólio, ocorria sessão para certificar a vitória do democrata Joe Biden na disputa pela Casa Branca, mas a sessão foi interrompida em meio aos protestos.

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