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"Já basta!"

Biden diz que invasão é insurreição e pede a Trump para acabar com violência

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, fez um pronunciamento contra a violência provocada por apoiadores do presidente Trump que invadiram o Congresso nesta tarde
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2021 às 18:53

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 18:53

O presidente eleito, Joe Biden, durante pronunciamento
O presidente eleito, Joe Biden, durante pronunciamento Crédito: Reprodução Twitter
O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, fez um pronunciamento contundente contra a violência provocada por apoiadores do presidente Donald Trump que invadiram o Congresso nesta tarde para suspender a sessão conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado dedicada referendar a vitória do democrata no colégio eleitoral.
"A violência que vimos é um ataque sem precedentes à democracia, ao Estado de Direito", destacou o presidente eleito. "As cenas vistas foram provocadas por um pequeno número de extremistas, que não são o que nosso povo é. São ações de rebelião que devem acabar agora", disse Biden. "Peço que o presidente Trump và à TV agora para encerrar estes atos de ocupação. Não é protesto, é insurreição."

Apoiadores de Trump invadem Congresso dos EUA

E ressaltou: "Estou chocado e triste que nossa democracia chegou a tal momento escuro, mas vamos vencê-lo."
Segundo o democrata, "o trabalho nos próximos quatro anos" de seu governo é de "restaurar a decência, o respeito, não elevando as chamas do caos. Somos os Estados Unidos da América."
"Presidente Trump, aja. Já basta, Já basta. Já basta", enfatizou Biden.

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