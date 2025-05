Mundo

As primeiras palavras de Leão 14 após ser eleito novo papa

Robert Francis Prevost é o primeiro papa norte-americano e sinalizou que deve seguir os caminhos do papa Francisco

Publicado em 8 de maio de 2025 às 17:39

O norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito o 267° líder da Igreja Católica Crédito: Getty Images

O novo papa Leão 14, eleito na tarde desta quinta-feira (08/05) para liderar a Igreja Católica, saudou milhões de fiéis ao redor do mundo em suas primeiras palavras, e fez uma menção especial ao Peru, onde atuou como missionário.>

"Que a paz esteja com vocês", disse em italiano o cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, ovacionado por dezenas de milhares de católicos reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.>

"A humanidade precisa de Cristo como ponte para ser alcançada por Deus e por seu amor. Nos ajudem, e ajudem uns aos outros, a construir pontes com diȧlogo, com encontros. Todos juntos, em um só povo, sempre em paz", disse em uma mensagem que durou cerca de 10 minutos. >

De forma inesperada, o novo papa também falou em espanhol para saudar o Peru, país onde morou durante mais de três décadas e cuja cidadania ele adquiriu em 2015. >

>

"Uma saudação particular à minha querida Diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, partilhou sua fé deu tanto, tanto, para continuar sendo a Igreja fiel de Jesus Cristo", disse Leão 14.>

O novo pontífice foi nomeado bispo de Chiclayo, no norte do Peru, em 2015, por seu antecessor, o papa Francisco. >

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram na praça de São Pedro à espera da decisão sobre o novo papa Crédito: Getty Images

'Uma igreja que constrói pontes de diálogo'

Prevost foi eleito no segundo dia de votações do conclave, que teve início na tarde de quarta-feira (07/05), no Vaticano. >

É o primeiro papa norte-americano a suceder São Pedro e o segundo pontífice vindo do continente americano, logo depois de papa Francisco — que era argentino —, a quem ele dedicou algumas palavras. >

"Seguimos escutando aquela voz doce, mas sempre valente, do papa Francisco, que abençoou Roma. O papa que abençoou Roma e que deu sua benção ao mundo inteiro naquela manhã de Páscoa. Permitam-me continuar com essa mesma benção", declarou Leão 14.>

Ele também agradeceu aos outros 132 cardeais que o elegeram e pediu a eles e aos fiéis para "caminhar com a Igreja unida, buscando sempre a paz, a justiça, tratando sempre de trabalhar como homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para anunciar o Evangelho, para serem missionários". >

"Sou filho de Santo Agostinho, agostiniano, que disse: 'com vocês sou cristão e para vocês sou bispo'. Nesse sentido, podemos caminhar todos juntos rumo à pátria que Deus preparou para nós.">

Papa Leão 14 dedicou algumas palavras ao papa Francisco e deve dar continuidade às reformas iniciadas por ele Crédito: Getty Images

A parte central de sua mensagem foi dedicada à necessidade de unidade na Igreja e no mundo. >

"Precisamos buscar juntos com ser uma igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, que dialoga, sempre aberta a receber, como esta praça, com os braços abertos. A todos, todos aquelas que necessitam da nossa caridade, da nossa presença, do nosso diálogo e do nosso amor", disse Leão 14. >

"Queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, uma igreja que busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, que se esforça para estar próxima especialmente dos que sofrem.">

Ele também pediu às pessoas na praça que rezassem junto com ele a oração de Ave-Maria e, ao final, concedeu a benção Urbi et Orbi, que o papa oferece na Páscoa, no Natal e quando é recém-eleito. >

