As imagens inéditas do maior povo indígena isolado do mundo

Uma comunidade indígena isolada com mais de 50 pessoas no Peru foi avistada às margens de um rio, perto de onde empresas madeireiras têm concessões.

A pesquisadora Teresa Mayo disse à BBC que os mashco piro são o grupo indígena isolado mais numeroso do mundo.

Ela disse que era incomum ver tantas pessoas desse povo em uma única área, e que poderiam ser vários grupos se reunindo em busca de comida.

"Eles precisam pegar tudo da floresta. Eles sabem fazer isso e têm um vasto conhecimento. Eles costumam ser caçadores-coletores e precisam de uma área ampla de floresta para sobreviver", diz Mayo.