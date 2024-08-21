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BBC News

As imagens inéditas do maior povo indígena isolado do mundo

As imagens – publicadas na terça-feira (16/7) pela organização de direitos indígenas Survival International – mostram dezenas de membros do povo mashco piro perto das margens do rio Las Piedras, no Peru.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

21 ago 2024 às 18:00

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 18:00

Uma comunidade indígena isolada com mais de 50 pessoas no Peru foi avistada às margens de um rio, perto de onde empresas madeireiras têm concessões.
A pesquisadora Teresa Mayo disse à BBC que os mashco piro são o grupo indígena isolado mais numeroso do mundo.
Ela disse que era incomum ver tantas pessoas desse povo em uma única área, e que poderiam ser vários grupos se reunindo em busca de comida.
"Eles precisam pegar tudo da floresta. Eles sabem fazer isso e têm um vasto conhecimento. Eles costumam ser caçadores-coletores e precisam de uma área ampla de floresta para sobreviver", diz Mayo.
Vídeo produzido por Anna Lamche e Vicky Wong

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