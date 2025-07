Mundo

As imagens comoventes do funeral de Diogo Jota e seu irmão André Silva

Familiares, amigos, colegas e outros astros do futebol comparecem ao funeral do astro do Liverpool e de Portugal, bem como de seu irmão André Silva.

Publicado em 5 de julho de 2025 às 12:39

Virgil van Dijk e Andrew Robertson seguram coroas de flores com os números 20 e 30. Crédito: Reuters

Centenas de pessoas se reuniram em frente à igreja Matriz em Gondomar, Portugal, onde está sendo realizado o funeral do astro do futebol Diogo Jota e de seu irmão, o também jogador André Silva, que morreram em um acidente de carro na Espanha na quinta-feira.>

Um grande contingente de jogadores do time de futebol inglês Liverpool, onde Jota jogou, chegou à igreja liderado pelo capitão Virgil van Dijk e Andy Robertson, usando coroas vermelhas com os números 20 e 30, correspondentes às camisas de Diogo e André.>

Os jogadores receberam aplausos solenes dos torcedores reunidos atrás dos portões da Igreja da Matriz. Uma mulher gritou "Força!", disse a jornalista da BBC Sofia Ferreira Santos, em reportagem de Portugal.>

Dawin Nuñez, companheiro de equipe uruguaio do Liverpool, chegou acompanhado de sua companheira Lorena Navas. Crédito: Getty Images

O técnico do Liverpool, Arne Slot (centro), estava entre um grande contingente de jogadores do Liverpool que compareceram à cerimônia. Crédito: Getty Images

Jogadores portugueses dos times rivais do Liverpool também vieram prestar homenagem aos irmãos falecidos, assim como membros e representantes de outros times do futebol português e mundial onde eles atuaram.>

>

É um momento de luto para toda a comunidade do futebol.>

O jogador do Manchester City, Ruben Dias, entra na igreja observado por uma multidão de torcedores. Crédito: Getty Images

Bernardo Silva, do Manchester City Crédito: Getty Images

Os torcedores lembraram o "Penaboy" André Silva, que jogou no time português Penafield. A faixa diz "Forever one of our own" (Para sempre um dos nossos). Crédito: Getty Images

Mais cedo, chegaram a esposa de Jotta, Rute Cardoso, bem como a mãe e o pai de Diogo e André, acompanhados de familiares.>

A família havia solicitado privacidade durante o funeral e a multidão reunida seguiu respeitosamente a procissão de convidados do lado de fora do terreno da igreja. O silêncio é total, quebrado por um sino que toca.>

"É uma experiência realmente emocionante ver jogadores do Liverpool, da seleção portuguesa e de vários outros times pelos quais Diogo Jota e André Silva jogaram entrando na igreja em Godomar", diz Ferreira Santos.>

A mãe de Diogo e André, Isabel Silva, não consegue conter as lágrimas. Crédito: Getty Images

Roberto Martínez, técnico da equipe nacional de Portugal, cumprimenta a multidão. Crédito: Getty Images

O repórter da BBC descreve um profundo senso de comunidade enquanto eles caminham juntos. Muitos jogadores estão visivelmente afetados, enxugando as lágrimas, enquanto chegam para dar o último adeus a seus companheiros de equipe e amigos.>

Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, no estádio do Liverpool, Anfield, Diego Jota também está sendo lembrado, com uma grande exibição de flores para o jogador que defendeu o clube desde 2020 e marcou 65 gols em 182 jogos.>

