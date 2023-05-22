As histórias do 1° repórter a entrar no campo de concentração de Bergen-Belsen

Em abril de 1945, Richard Dimbleby, da BBC, foi o primeiro repórter a entrar no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, que havia sido libertado pelas tropas aliadas. Ele fez um relato sobre a experiência, em que descreveu o horror inimaginável que testemunhou.

Para muitos ouvintes ao redor do mundo, aquela foi a primeira vez em que se deram conta da brutal realidade vivida pelos prisioneiros do regime nazista.

Estima-se que 70 mil pessoas tenham morrido no campo de concentração de Bergen-Belsen.