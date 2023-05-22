Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • As histórias do 1° repórter a entrar no campo de concentração de Bergen-Belsen
BBC News

As histórias do 1° repórter a entrar no campo de concentração de Bergen-Belsen

Richard Dimbleby fez um relato sobre a experiência, em que descreveu o horror inimaginável que testemunhou.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 mai 2023 às 19:11

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 19:11

Em abril de 1945, Richard Dimbleby, da BBC, foi o primeiro repórter a entrar no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, que havia sido libertado pelas tropas aliadas. Ele fez um relato sobre a experiência, em que descreveu o horror inimaginável que testemunhou.
Para muitos ouvintes ao redor do mundo, aquela foi a primeira vez em que se deram conta da brutal realidade vivida pelos prisioneiros do regime nazista.
Estima-se que 70 mil pessoas tenham morrido no campo de concentração de Bergen-Belsen.
O apresentador Jonathan Dimbleby contou ao Witness Story, série documental da BBC, que seu pai desabou diversas vezes durante a gravação e que a BBC relutou em transmiti-lo. Confira no vídeo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guerra alemanha Mundo Nazistas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados