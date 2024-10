As estratégias de China e Rússia para ampliar influência na África

Pequim e Moscou tentam ampliar influência econômica e cultural sobre continente cada vez mais cobiçado.

A China sediou nos últimos meses um fórum com líderes africanos e prometeu um plano de cooperação conjunta com eles.

A Rússia, por sua vez, desenvolveu a Iniciativa África, com foco na influência cultural e midiática, ao mesmo tempo em que mantém as ações do que sobrou do Grupo Wagner no continente.