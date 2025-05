Mundo

As árvores marcadas para morrer — e matar — em SP

Em uma única tempestade em meados de março, 330 árvores da cidade foram derrubadas pela chuva e vento fortes, e uma pessoa morreu. Para botânico da USP, erros da Prefeitura, da Enel e dos moradores estão por trás do problema.

Quem anda com o botânico Gregório Ceccantini pelo bairro de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo , logo se acostuma a vê-lo apontar árvores que estão com a "morte anunciada".>

"A madeira desta aqui já está podre", ele cutuca com um formão o tronco de uma velha sibipiruna. A poucos metros dali, uma figueira pende perigosamente sobre o asfalto.>

"Esta jamais deveria ter sido plantada aqui e precisa ser removida com urgência", afirma Ceccantini.>

Morador de Pinheiros e professor de botânica na Universidade de São Paulo (USP), com pós-doutorado na Universidade Harvard (EUA), Ceccantini conhece bem as árvores do bairro, mas diz que os problemas de arborização ali se repetem em boa parte de São Paulo — assim como em muitas outras cidades brasileiras.>