As afirmações bombásticas de Brooklyn Beckham — do drama do vestido de noiva ao 'sequestro' da primeira dança

Em uma postagem de seis páginas no Instagram, o filho mais velho de David e Victoria fez uma série de afirmações contra seus pais. O que se sabe a respeito?

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:11

David e Victoria Beckham, ao lado do filho Brooklyn e sua esposa Nicola Peltz, em 2023 Crédito: Getty Images

A rixa da família Beckham finalmente explodiu perante o público.

Uma postagem de Brooklyn Beckham de seis páginas no Instagram, na noite de segunda-feira (19/1), trouxe detalhes impiedosos da sua angústia contra seus pais, David e Victoria Beckham.

Ele traz uma série de afirmações, muitas delas relacionadas ao seu casamento com Nicola Peltz, incluindo uma história dramática relacionada ao vestido da noiva e o suposto sequestro da primeira dança por Victoria.

É claro que este é apenas um dos lados da história. O casal Beckham ainda não respondeu à postagem e, como sempre acontece neste tipo de caso, as versões podem variar.

Mas isso não impediu a internet de se manifestar. Os fãs analisaram cada uma das histórias e tentam descobrir o que é verdade e o que não é.

Nós também detalhamos as principais acusações da postagem, o que sabemos até agora e o que mais ainda poderá surgir pela frente.

1. O 'sequestro' da primeira dança por Victoria Beckham

Uma das acusações mais explosivas de Brooklyn Beckham é que sua mãe, Victoria, teria "sequestrado" a primeira dança do seu casamento. Segundo ele, a dança teria sido planejada "semanas antes" e incluía uma canção de amor romântica.

"Em frente aos 500 convidados do nosso casamento, Marc Anthony me chamou ao palco, onde, segundo a programação, ocorreria minha dança romântica com minha esposa", relata ele. "Mas, no lugar dela, estava minha mãe, esperando para dançar comigo."

"Ela dançou 'sobre' mim na frente de todos, o que foi muito inadequado. Nunca me senti mais desconfortável ou humilhado em toda a minha vida."

Desde segunda à noite, memes e simulações da suposta dança de casamento de Victoria Beckham invadiram a internet. É claro que todos eles foram inventados, mas as pessoas nas redes sociais exigem que as pessoas que estavam presentes "publiquem as filmagens" da dança.

Supondo que os telefones celulares não tenham sido proibidos no casamento, existem 500 pessoas capazes de confirmar ou negar a veracidade da afirmação de Brooklyn Beckham.

O que temos no momento é uma reportagem da edição britânica da revista Vogue, que estava presente ao casamento. Ela diz o seguinte:

"Às 11 da noite, o palco circular girou em 180 graus e, em um passe de mágica, Marc Anthony apareceu para uma apresentação ao vivo, aberta com [a música de Anthony] I Need to Know. Brooklyn convidou sua mãe ao palco para uma dança e eles foram acompanhados por David e sua filha de 10 anos, Harper."

A BBC News entrou em contato com Anthony, cantor e compositor amigo dos Beckham, pedindo comentários a respeito.

Os fãs online também se manifestaram por terem ficado confusos em relação à ideia de Victoria "atropelando" Brooklyn.

O que se sabe é que Brooklyn afirma que o incidente foi tão traumático que o casal sentiu que precisava começar de novo.

"Queríamos renovar nossos votos, para poder criar novas recordações do dia do nosso casamento, que trouxessem alegria e felicidade, não ansiedade e constrangimento."

2. O 'vestidogate'

Victoria Beckham, em documentário da Netflix, trabalhando na sua linha de moda Crédito: Netflix

Em outro ponto da postagem, Brooklyn Beckham acusou seus pais de tentarem prejudicar seu casamento.

Ele afirma que sua mãe, que é designer de moda, havia "cancelado a produção do vestido de Nicola na última hora, sem considerar como ela estava animada para vestir seu modelo, o que a forçou a procurar com urgência um novo vestido".

As reportagens da época indicam que Nicola Peltz, agora com 31 anos, havia se recusado a vestir um dos modelos de Victoria Beckham.

Mas ela contou posteriormente ao jornal The Times que, após trocas de mensagens de texto sobre o vestido, sua então futura sogra percebeu que seu ateliê não conseguiria terminar a tempo. Na época, Nicola também negou categoricamente as especulações de que haveria uma rixa.

Por fim, Peltz usou no casamento uma criação de Valentino (1932-2026).

Também aqui, uma reportagem da revista Vogue britânica oferece uma percepção sobre como foi escolhido o vestido.

Outra reportagem da Vogue, de maio de 2022, aprofunda a questão e detalha como foi o trabalho, que durou vários meses.

A reportagem afirma que Peltz e sua mãe fizeram diversas viagens para o ateliê de Valentino em Roma para os acertos, "ao longo do projeto de design que durou um ano".

Ela cita Peltz dizendo que a escolha de Valentino não era apenas um vestido. "Era uma história", segundo ela.

A repórter de entretenimento Jodie McCallum declarou que a questão do vestido é "central" sobre o que teria gerado a rixa.

"Nicola se recusou a usar um vestido VB?", questiona ela. "Ou, como diz Brooklyn, sua mãe cancelou o vestido no último minuto, fazendo com que ela corresse para conseguir outro vestido?"

"O caso é de uma acusação contra outra e é muito difícil saber o que realmente aconteceu aqui."

A relações públicas especializada em crises de celebridades Lauren Beeching destaca que, examinando cada detalhe específico da declaração, especialmente em relação ao vestido de noiva, "ele se abriu para a verificação dos fatos".

"O interessante é que a contradição pode ser lida de duas formas completamente diferentes", segundo ela.

"Se você apoiar Brooklyn, irá considerar a entrevista na Vogue como ele e Nicola protegendo a família e mantendo a paz publicamente na época. Mas, se você for cético em relação a ele, parece que, agora, ele está reescrevendo o que aconteceu."

3. A 'compra' dos direitos ao nome Beckham

Da esquerda para a direita: Cruz, Harper, David, Victoria, Romeo, Brooklyn e Nicola Peltz Beckham, em 2022 Crédito: Getty Images

Brooklyn Beckham também afirmou que seus pais "pressionaram repetidamente e tentaram me subornar para assinar a cessão dos direitos ao meu nome", semanas antes da cerimônia.

Não se sabe ao certo a que direitos ele se refere.

Ele afirma que se recusou a concordar com a cessão, o que "afetou a receita e eles nunca mais me trataram da mesma forma desde então".

Para McCallum, "isso é muito significativo."

"Do lado dos pais, quando eles responderem a isso (o que acho que irão fazer, mas será uma resposta pensada com muito cuidado), não é uma questão legal?

"Afinal, ele está acusando os pais de tentar suborná-los, o que é simples e totalmente descabido."

4. A desfeita da festa de 50 anos

Brooklyn Beckham também abordou outro incidente que havia alimentado as especulações sobre a rixa: a ausência dele e da esposa na festa de 50 anos de David Beckham, no último mês de maio, em Londres.

Na sua postagem, ele conta que o casal viajou para o Reino Unido, para o aniversário, mas eles foram "rejeitados por uma semana, enquanto esperávamos no nosso quarto de hotel, tentando planejar um tempo de qualidade com ele".

"Ele rechaçou todas as nossas tentativas, a menos que fosse na sua grande festa de aniversário, com 100 convidados e câmeras por todos os cantos", segundo Brooklyn.

Ele conta que seu pai "finalmente concordou" em se encontrar com ele, desde que Peltz não estivesse presente.

Brooklyn chamou esta condição de "tapa na cara", destacando que sua família se recusou a vê-lo em uma viagem seguinte a Los Angeles, nos Estados Unidos.

David e Victoria Beckham não emitiram comentários a respeito, até a publicação desta reportagem.

Mas, na época, uma fonte contou à BBC que Brooklyn, então com 26 anos, havia decidido não comparecer à festa porque seu irmão mais novo, Romeo, estava presente com uma mulher com quem ele havia tido relações anteriormente.

A postagem de Brooklyn afirmou que sua mãe havia "repetidamente convidado mulheres do meu passado para as nossas vidas, de forma claramente destinada a nos deixar a ambos desconfortáveis".

A crise entre o casal Brooklyn e Nicola e os pais dele também é evidenciada em outra declaração da postagem, que faz referência a uma época em que Victoria Beckham teria se negado a ajudá-los em uma causa beneficente.

"Abrimos espaço nas nossas vidas por anos para comparecer e apoiá-la em cada evento de moda, em cada festa e em cada atividade na imprensa, para mostrar 'nossa família perfeita!'", escreveu Brooklyn Beckham.

"Mas, na única vez em que minha esposa pediu o apoio de minha mãe para salvar cães desalojados durante os incêndios de Los Angeles, ela se recusou."

Nicola Peltz atua como defensora de cães há muito tempo e trabalhou para ajudar os animais desalojados durante os incêndios florestais em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2025, que mataram mais de 440 pessoas e causaram danos sérios a centenas de casas.

Peltz já havia incentivado seus seguidores a adotar ou apadrinhar animais e recebeu um prêmio da organização defensora dos direitos dos animais Peta em 2022, como Fantástica Defensora da Adoção de Patas.

A cadela do casal, Nala, morreu em julho de 2024.

David e Victoria Beckham, com Cruz e Romeo no Chase Stadium, na Flórida (EUA), em dezembro de 2025 Crédito: Getty Images

5. 'A marca Beckham vem em primeiro lugar'

Uma das acusações mais graves do filho mais velho de David Beckham é que, por trás da imagem minuciosamente cuidada dos Beckhams, estão relacionamentos que não são autênticos.

Ele afirma que sua família valoriza "a promoção e a aprovação pública acima de tudo".

"A marca Beckham vem em primeiro lugar", escreveu ele, destacando que o "'amor' familiar é decidido pela sua quantidade de postagens nas redes sociais".

"Meus pais me controlaram na maior parte da minha vida", prossegue Brooklyn. "Cresci com uma ansiedade esmagadora."

"Pela primeira vez na vida, desde que me afastei da minha família, essa ansiedade desapareceu."

Para McCallum, isso levanta a questão de como terá sido a vida para ele e para os outros filhos de Beckham.

"É a primeira vez que estamos vendo por trás das câmeras. Não são declarações emitidas em uma campanha midiática bem preparada."

"É, literalmente, Brooklyn na sua conta do Instagram. Por isso é que acho que isso ganhou importância, pois ele está falando com suas próprias palavras, nas suas próprias redes sociais."

"Ele está controlando sua própria narrativa, acusando seus pais de controlarem sua narrativa, com postagens curadas com muito cuidado", afirma McCallum.

Brooklyn Peltz Beckham, Romeo Beckham e Cruz Beckham, em tempos mais felizes Crédito: Getty Images

Quando o assunto é fama e prestígio público no Reino Unido, os Beckhams provavelmente só ficam atrás da Família Real.

Nos últimos anos, Brooklyn Beckham tem se disposto a se aventurar por si próprio, buscando oportunidades na fotografia e na cozinha. E surgiram muitas histórias e rumores sobre uma rixa que, agora, vieram a público.

O que ficou claro é que não há uma tentativa de limpar a situação, mas sim indicações de uma rixa profunda.

Para McCallum, a visão interna da realidade da fama explica por que tantas pessoas estão obcecadas por esta contenda.

"A comparação rouba a alegria", segundo ela. "Nós nos comparamos com essas famílias, suas dinastias e celebridades superfamosas, quando, na verdade, não sabemos o que se passa a portas fechadas."

"Acho que é por isso que esta postagem é tão explosiva, pois, pela primeira vez, Brooklyn mostrou o que acontece, dizendo 'isso não é o que você pensa'."

"'Esta família perfeita e lapidada não é o que nós somos. Não somos quem você pensa que somos.'"

"Acho que é por isso que as pessoas irão se identificar, pois você nunca sabe realmente o que está acontecendo, simplesmente porque eles são famosos", conclui Jodie McCallum.

